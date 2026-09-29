日本人口5年減少逾317萬 外國勞動人力創新高

日本少子化與人口老化持續加劇，依據今天公布的國勢調查最終結果，含外國人在內的日本總人口為1億2297萬2528人，較2020年前次調查減少逾317萬人，減幅達2.5%。與此同時，外國勞動力則創新高。

本次統計，也是自1920年進行國勢調查（全國人口普查）以來，第3度人口負成長。

時事通信社報導，根據2025年10月實施的國勢調查，日本籍人口為1億1913萬1935人，較上次調查減少3.5%。相較之下，外國籍人口增加39.8%，達到384萬39人，創下歷史新高，成為支撐日本人口及勞動市場的重要力量。

按國籍來看，中國籍占外國人口的24.0%，比例最高，其次是越南籍占15.9%；「韓國・朝鮮」則占10.4%。在2020年上一次調查中，「韓國・朝鮮」占15.8%，越南占13.9%，這次順序調換。

日本人口老化情況也更加明顯。總人口中，男性為5977萬2092人、女性為6320萬436人；65歲以上人口占比則從上次調查的28.5%，進一步上升至29.4%，接近每10人就有3人是高齡者。

從地區來看，日本47個都道府縣當中，只有東京都人口增加。沖繩縣在今年5月底公布初步統計時一度呈現微幅成長，但經過資料核查後，最終確認仍為減少。

此外，東京都的人口增幅也較上一次調查縮小；埼玉、千葉、神奈川、愛知、滋賀、福岡及沖繩等7縣，則由人口增加轉為減少，其餘39個道府縣的減幅均進一步擴大。

在日本籍人口持續減少之際，外國勞動人口則明顯增加。日本出入國在留管理廳同日公布，截至2026年6月底，持工作類在留資格「特定技能」居住在日本的外國人達44萬4256人，創下制度實施以來新高，較2025年底增加13.8%。

特定技能制度是日本為了填補國內勞動力缺口，於2019年設立的在留資格。其中「特定技能1號」最長可在日本工作5年；「特定技能2號」則可攜帶家屬，並能持續更新在留期限，實際上可在日本長期工作及生活。

截至今年6月底，特定技能1號人數為42萬5961人，較2025年底增加11.4%；要求具備較熟練技能的特定技能2號則增至1萬8295人，是半年前的2.3倍。

入管廳分析，特定技能制度實施約7年後，陸續有更多外國人從1號轉為2號，是人數快速增加的原因之一，也反映外國勞工正從短期補充勞動力，逐漸轉為長期定居日本。

以國籍及地區來看，特定技能1號外國人以越南籍最多，其次為印尼籍及緬甸籍。居住地則依序為愛知縣、東京都、大阪府、埼玉縣和千葉縣，主要集中在就業機會較多的大都市圈。