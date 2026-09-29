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法國高中生抗議資源短缺、課時過長 封鎖學校與警爆衝突

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導

法國高中生不滿上課時程安排、班級人數過多及師資短缺等問題，上週起在校門口發起抗議，行動蔓延至全國多座城市，一些校園遭到學生封鎖，今天還爆發與警方衝突。

法新社報導，數個法國工會今天也發起全國性示威和罷工行動，抗議總理勒克努（Sebastien Lecornu）的削減預算案，預料在首都巴黎及多座城市將有數以萬計民眾走上街頭，教師與消防人員則加入罷工行列。

法國高中生的抗議行動從圍繞巴黎的大巴黎區（Ile-de-France）冒出，如今已蔓延到全國各地。一些學生將垃圾桶堆在學校出入口並將其縱火焚燒，以堵住校園。法國教育當局今天通報，約有10所學校遭到封鎖。

在法國北部大城里爾（Lille），有蒙面學生聚集在巴吉歐高中（Lycee Cesar Baggio）外與警方爆發衝突，現場施放催淚瓦斯。

而在巴黎，阿拉戈高中（Lycee Arago）外約有30名學生與警方對峙，氣氛緊張；拉馬丁高中（LyceeLamartine）外約有80名學生聚集，他們高舉的標語寫著「上課時間比睡覺還多」、「從上午8點到晚上6點，我們是學生還是囚犯？」

在法國西部大城南特（Nantes），季斯托高中（Lycee Gabriel Guist'hau）的學生將數十個垃圾桶堆起阻止校園進出。在法國南部大城馬賽和東南部大城里昂，也傳出類似示威或對峙行動。

拉馬丁高中1名17歲女學生告訴法新社，他們對於資源匱乏、教室過熱及課表過於緊湊感到憤怒，「我們在此也為了聲援我們的老師，他們的工作量大到瘋狂，與薪資不成正比」。

法國總工會（CGT）秘書長比內（Sophie Binet）接受法國BFM電視台訪問時表示：「民怨非常龐大，我警告政府務必回應訴求及修改預算草案。這份預算案陷國家於險境，它正帶著我們以時速200公里朝經濟衰退之牆撞去。」

法國 高中生

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