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颶風波洛登陸墨西哥 海水直撲街道、學校停課
颶風波洛（Polo）今天在墨西哥下加利福尼亞（BajaCalifornia）半島登陸，造成停電和淹水，海水更衝破沿岸防護設施，直撲街道。
法新社報導，墨西哥軍方已在南下加利福尼亞州（Baja California Sur）部署近7000名軍人。該州已宣布停課，並要求公務員在可行的情況下居家辦公。
隨著颶風波洛接近，強風在人口近6000人的漁村聖卡羅斯港（Puerto San Carlos）附近掀起巨浪。法新社記者觀察到，海水已突破數處沙堤防線，導致大量海水湧入街道。
鎮上電力供應中斷，棕櫚樹在強風中劇烈搖擺，墨西哥當局已下令居民就地避難。南下加利福尼亞州內已開設約169處避難中心。
美國國家颶風中心（NHC）指出，颶風波洛今天的持續風速達每小時175公里。
這場3級風暴是今年繁忙風暴季中的最新一起天災。受到聖嬰現象（El Niño）推波助瀾，赤道太平洋溫度前所未見地上升，進一步加劇今年風暴活動。
除了颶風波洛之外，氣象學家也正在監測太平洋上另一個熱帶風暴拉契爾（Rachel），這個風暴目前位於墨西哥外海，預計將沿著海岸平行移動，在本週中期增強為颶風。
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