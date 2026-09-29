豪雨成災！曼谷水患影響機場運作 泰航減少30航班至少3天

泰國首都曼谷近日豪雨釀成水災後，國航泰國航空公司（Thai Airways）仍在努力恢復正常營運。執行長柴伊今天宣布將削減約30個航班至少3天，占泰航原定從曼谷出發航班的約30%。

路透社報導，地勢低窪且幅員廣闊的曼谷上週在短短2到3天內降下約320毫米雨量，幾乎是曼谷通常整個9月的降雨量。

柴伊（Chai Eamsiri）今天告訴媒體記者，過去2天由於泰航在曼谷機場的作業能力無法維持，幾乎100%的航班延遲，準點率不足3%。

曼谷幾個主要機場上週末雖在降雨和淹水情況下持續運作，但蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）的部分行李處理作業受到嚴重影響，昨天泰國空軍調派69名人員協助泰航的地面作業。

柴伊指出，蘇凡納布機場大約還有5600件泰航班機行李滯留，估計要花72小時才能排除。