加拿大黑熊母子闖藥房「逛美妝」 母熊遭人道毀滅幼熊放生惹爭議

加拿大卑詩省（British Columbia）霍普（Hope）近日發生了一起引人深思的野生動物衝突事件。一隻母黑熊帶同幼熊走入當地Pharmasave藥房，在美妝貨架之間四處徘徊，期間未有襲擊顧客或造成破壞，其後自行離開。不過事件最終以悲劇收場，兩熊其後遭保育官員麻醉，母熊因過往曾涉及人熊衝突，加上當局考慮公共安全風險，最終被安樂死，幼熊則被帶往荒野放生。

母熊幼熊闖藥房「逛美妝」 CBC指逗留約8分鐘

事件發生於9月20日下午約2時，兩隻黑熊經自動門走入霍普Wallace Street一間Pharmasave藥房。據加拿大CBC報導，藥房店員憶述，當同事大叫有熊後，她隨即安排顧客離開，並致電求助。母熊與幼熊其後在店內貨架之間遊走，更一度走到美妝區，約8分鐘後自行離開。店員形容兩熊表現平靜，未有造成破壞。Global News亦引述店方指出，兩熊在美妝區徘徊並走近諮詢櫃位，店方估算逗留約數分鐘；而CBC報導則明確指出兩熊在店內停留約8分鐘。

保育官員麻醉兩熊 母熊有區內衝突紀錄

卑詩省保育官員服務處（B.C. Conservation Officer Service，BCCOS）表示，保育官員接報到場時，兩隻黑熊已離開藥房，並在附近住宅區活動。人員其後將牠們麻醉，再作進一步評估。當局確認，母熊正是過往曾在區內涉及人熊衝突的同一隻黑熊，最終基於公共安全考慮將牠安樂死，幼熊則被帶到荒野地區放生。卑詩省保育官員服務處發言人解釋，若黑熊習慣將人類與食物來源聯繫起來，並頻繁出沒人口密集地區，甚至進入住宅或商店，會增加公共安全風險，一般不會被視為適合移地安置或野生動物復康的個體。

山火乾旱削減天然食物 黑熊入冬前每日需約2萬卡路里

霍普山黑熊委員會 （Hope Mountain Black Bear Committee）主席庫特（Lydia Koot）表示，今年當地出現較多黑熊活動，而霍普附近部分荒野在夏季曾受山火影響，加上乾燥及極端天氣影響莓果生長，令黑熊的天然食物來源減少。她指出，在食物不足的情況下，黑熊更容易走入市區，尋找山楂、海棠果、草地植物及垃圾等食物來源。每年夏末至秋季亦是黑熊為冬眠大量進食、累積脂肪的時期。野生動物保護組織The Fur-Bearers代表福斯（Lesley Fox）表示，黑熊在這段時間每日約需攝取2萬卡路里，因此會更積極尋找食物。她呼籲居民鎖好垃圾箱、及時清理掉落地面的水果，並避免將寵物糧長時間放在戶外，以減少吸引黑熊進入住宅區。

幼熊獨自野放引發生態質疑 研究揭孤兒熊野放「代謝陷阱」挑戰

母熊被安樂死後，幼熊被單獨帶往荒野放生，安排亦引起外界關注，擔心幼熊在失去母熊照顧後的適應及生存能力。《Frontiers in Conservation Science》今年8月刊登一項針對卑詩省孤兒灰熊的研究，追蹤2019年至2023年間經人工飼養及復康後野放的灰熊。在12隻有已知結果的灰熊中，10隻死亡，確認死亡率達83%。研究亦提出「代謝陷阱」（metabolic trap）的可能性，即部分經人工飼養的灰熊在野放時體型遠較野生同齡灰熊龐大，需要攝取更多能量，加上缺乏母熊帶領尋找季節性食物，可能增加野放後的適應難度。不過，研究對象為經人工飼養後再野放的灰熊，與今次直接放回荒野的黑熊幼熊情況並不相同。

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文章授權轉載自《香港01》