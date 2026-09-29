印尼全民健保財務吃緊 政府擬強化保費徵收緩解壓力

印尼政府將追加20兆印尼盾（約新台幣351億元）給執行全民健保的社會保險執行機構（BPJS），以支應民眾醫療給付。總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天召集相關官員開會，了解健保財務現況及2027年以後的財務狀況。

印尼2014年開始推動全民健保制度，提供民眾從基層醫療到轉診醫療等健保服務。據社會保險執行機構資料，目前被保險人約2億8500萬人；政府並為經濟弱勢等民眾補助保費，讓更多民眾納入健保體系。

印尼總統府發布新聞稿指出，政府今年原已編列約47兆印尼盾，用於替經濟弱勢等民眾支付全民健保保費；這次再追加經費給社會保險執行機構，以確保醫療院所的健保給付能持續進行，預計於10月及11月分兩批撥付。

這筆追加預算是政府因應全民健保財務壓力所提出的支援措施。印尼安塔拉通訊社（Antara）報導，社會保險執行機構總裁普里哈蒂（Prihati Pujowaskito）表示，截至9月收取保費約118兆印尼盾，但醫療給付已達132兆印尼盾，形成約14兆印尼盾的現金流缺口。

社會保險執行機構統計顯示，目前約5200萬名被保險人未繳納保費，成為健保財務的壓力之一。印尼財政部長蘇哈西爾（Suahasil Nazara）說，政府將協助推動社會保險執行機構加強保費徵收，並提高保費補助對象資料的準確性。

印尼衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）表示，普拉伯沃在會中指示相關單位改善健保服務，包括縮短患者等候時間、確保醫院不得區別對待健保病患與非健保病患，並掌握社會保險執行機構2027年及後續財務狀況，以維持健保財務穩定。