洪水害行李處理延誤…泰航再宣布取消8航班 執行長出面道歉

泰航因曼谷蘇凡納布機場地勤作業受到曼谷洪水影響，近日出現大規模行李處理延誤，今天再宣布取消8個國內外航班，泰航表示，目前仍有逾5000件行李滯留機場，72小時內將完成作業。執行長對此出面致歉。

泰國近日豪雨成災，洪水影響曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）地勤作業，導致泰國國際航空公司（Thai Airways）出現大規模行李滯留機場的情形。

許多抵達曼谷的旅客在社群媒體抱怨，等候行李數小時仍未能拿到行李，另外也有部分航班延誤。根據泰航資料，28日共有34個航班延誤。

泰航今天表示，曼谷水災導致部分地勤作業人員和行李處理人員無法順利前往機場工作，目前仍有超過5000件行李等待處理，希望在72小時內將滯留行李移出航廈。

民族報（The Nation）報導，泰航過去2天航班幾乎都出現延誤，準時起飛比例不到3%。未來幾天將削減曼谷出發航班約30%至40%。

泰航已宣布取消曼谷往返孔敬（Khon Kaen）、普吉（Phuket）、河內及新加坡的8個航班。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰航執行長猜・安西里（Chai Eamsiri）今天就持續發生的航班與行李問題出面致歉。

他說：「我向所有旅客因這次事件造成的不便致歉。泰航正盡一切努力，盡快將旅客的行李送回，並會持續密切監控情況，直到處理完成。」

猜・安西里表示，泰航受到的衝擊比其他航空公司更大，因為曼谷是泰航主要樞紐，因此行李大多必須在曼谷處理。

他說，目前主要問題是具備專業技能及執照的地勤人員不足，尤其負責監督飛機裝載的主管短缺。

泰航表示，已增派人力及資源，加快延誤行李的分類、處理與配送。