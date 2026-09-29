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東京連續34天下雨創紀錄 日照不足恐讓賞楓季延後

中央社／ 東京29日專電
受到鋒面持續滯留影響，日本從西日本到東日本的廣大地區今天仍持續降雨。 中通社
受到鋒面持續滯留影響，日本從西日本到東日本的廣大地區今天仍持續降雨。 中通社

受到鋒面持續滯留影響，日本從西日本到東日本的廣大地區今天仍持續降雨。東京都心自8月27日起已連續34天觀測到降雨，超越2019年梅雨季創下的33天紀錄，成為自1886年開始統計以來最長的連續降雨紀錄。而日照不足，可能讓接下來的賞楓季延後。

日本經濟新聞、每日新聞報導，氣象廳指出，今年長時間降雨的主因是鋒面持續停留在本州附近，溫暖潮濕的空氣不斷流入，加上接連有颱風靠近，使降雨量進一步增加。

截至9月27日，東京都心9月累計降雨量達621.5毫米，接近往年平均的3倍，也逼近1958年9月創下的單月最高紀錄670.9毫米。

9月1日至27日的日照時間僅45.8小時，為有統計以來第2少。若以9月前20天來看，東京都心累計日照時間僅25.2小時，只有往年平均的29%。

氣象廳預測，關東地區明天仍可能因鋒面等因素降雨，東京都心連續降雨天數可能再刷新紀錄。日本各地日照偏少、降雨偏多的情況，預計也將持續至9月底前後。

日照不足也為秋季旅遊旺季蒙上陰影。日本國立環境研究所生態學主任研究員小出大表示，楓葉容易受到氣溫、降雨量等多項因素影響，如果日照持續不足，最佳賞楓期可能延後，葉片顏色也可能較往年黯淡。

這也意味著，遊客安排秋季賞楓行程時，可能需要密切留意各地紅葉最新生長情況及氣象變化。

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