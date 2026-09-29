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「寫不予回應就好」！陸甲醛白菜風暴燒進日本外食 多家餐飲龍頭拒受訪

聯合新聞網／ 綜合報導
《週刊新潮》追查日本外食產業各品牌使用中國產蔬菜的實際狀況，並公布實際名單。 圖／Pakutaso
《週刊新潮》追查日本外食產業各品牌使用中國產蔬菜的實際狀況，並公布實際名單。 圖／Pakutaso

日媒週刊新潮」報導，中國日前接連爆出工廠作業員穿髒鞋踩踏酸菜、隨意丟棄菸蒂，甚至將白菜根部浸泡致癌物甲醛以延長保鮮等離譜食安弊端。由於日本每年自中國進口大量生鮮蔬菜，引發外食族高度恐慌。為此《週刊新潮》對日本各大知名連鎖餐飲展開全面調查，追查各品牌使用中國產蔬菜的實際狀況，意外揭發出各大企業在面對食安問題時，態度呈現極大反差。

在調查中，多家餐飲龍頭面對外界疑慮，竟強硬選擇「拒絕受訪」。全日本擁有逾200家分店的蕎麥麵龍頭「煮太郎」（Yudetaro），面對媒體則直接回覆「寫『不予回應』就好」。以免費加青蔥為賣點的立式蕎麥麵「小諸蕎麥」，甚至以「反正我們不會回答」為由，悍然拒訪。知名拉麵連鎖「幸樂苑」與中華料理「大阪王將」同樣拒答。而平價義式餐廳「薩莉亞」、旗下擁有Gusto的雲雀餐飲集團，以及家庭餐廳「Denny's」，則以產地隨季節浮動或商業合約為由含糊帶過。旗下坐擁知名牛丼品牌Sukiya與Nakau的餐飲龍頭泉盛（ZENSHO），雖坦承部分品牌使用了中國產白菜與毛豆，卻堅決不透露具體菜單品項。

在坦承使用中國食材的名單中，人氣咖哩連鎖「CoCo 壹番屋」被爆出咖哩內的多數蔬菜，以及隨餐附贈的醃漬類，幾乎全由中國供應。知名居酒屋「串炸田中」與「魚民」雖未使用中國白菜，但也大量使用中國產的青花菜、大蒜、毛豆與菠菜。此外，「大戶屋」與「松屋」同樣使用了中國產蔬菜，僅消極回應消費者可自行上官網查詢。

相較之下，也有業者則展現出坦蕩透明的高度誠信。連鎖定食品牌「彌生軒」是本次少數毫不避諱的企業，公開坦承僅在「胡麻醃白菜」中使用中國白菜，並詳盡交代從源頭到進口的層層檢驗流程，力證絕無甲醛殘留。「餃子的王將」除筍乾外，主要蔬菜全數採用日本在地食材。人氣居酒屋「鳥貴族」，更徹底落實從主食、蔬菜到醃製小菜百分之百堅持採用日本國產。這場跨國食安追蹤，不僅打破了平價外食的產地迷思，更成為各大餐飲集團面對消費者把關責任的照妖鏡。

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