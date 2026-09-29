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影／Lady Gaga拍廣告不為賣新品 是想邀你到便利商店打工

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全家便利商店找來Lady Gaga拍招聘廣告。擷自網路廣告
全家便利商店找來Lady Gaga拍招聘廣告。擷自網路廣告

金融時報報導，日本便利商店積極進行招聘活動，全家便利商店最新找來Lady Gaga拍攝徵才廣告。

在本周播出的廣告中，這位流行樂巨星穿上海軍藍皮質制服、踩著白色厚底高跟鞋，在黑白色調的便利商店沿著貨架走道昂首闊步，她還端出炸雞、拖地打掃，並用日語問觀眾：「要不要來全家工作？」

日本勞動力短缺，便利商店24小時營業、薪資偏低，加上工作繁重，讓徵人更加困難。全家目前在日本有16,455家門市，刊出的兼職職缺高達10,481個。

日本流通經濟研究所資深研究員池田滿壽次（Masuji Ikeda）指出，便利商店過去請明星拍廣告，「通常是宣傳新品或折扣，這次則宣傳『來這裡工作』，可能是頭一遭」，也是個轉捩點。

Lady Gaga在日本極受歡迎，今年1月在日本舉行的六場Mayhem Ball巡演，門票全部售罄。

全家未透露這次廣告的費用。Lady Gaga另在拍攝訪談中表達喜愛日本文化，也愛吃壽司和蕎麥冷麵。

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