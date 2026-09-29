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寺廟連遭竊5次！每天幾乎同一時間可疑身影現身 副住持守候多時終抓到賊

聯合新聞網／ 綜合報導
神奈川縣平塚市的「妙圓寺」被香油錢小偷盯上，五度被竊。圖非文中寺廟。示意圖／Pakutaso
神奈川縣平塚市的「妙圓寺」被香油錢小偷盯上，五度被竊。圖非文中寺廟。示意圖／Pakutaso

日媒FNN報導，神奈川縣平塚市的「妙圓寺」日前上演一場驚險的擒賊記。該寺廟過去曾五度遭竊賊搜刮香油錢，副住持早已提高警覺緊盯監視攝影機，27日凌晨見竊賊再度上門，當場衝出屋外將人制伏逮捕。

此次案發於27日凌晨，寺內的監視器拍下一名男子鬼鬼祟祟穿過鳥居，先是探頭打量賽錢箱（香油錢箱），隨後轉向另一側，竟直接將整個香油錢箱倒翻過來，把裡面的零錢搜刮一空後轉身打算開溜。殊不知他的一舉一動全被看在眼裡，還沒走出寺門，就被早已觀察多時的副住持一把揪住，當場扭送法辦。

談及破案關鍵，副住持表示，由於寺裡先前已接連遭竊5次，調閱監視器後赫然發現「每天幾乎都在同一時間、出現同一個可疑身影」。案發當晚，副住持緊盯即時畫面，一見到該名男子現身犯案，立刻衝出屋外抓人。此外，該寺監視器在22日也曾拍到戴著「蒙面頭套」的竊賊二人組，只露出眼睛，穿過樹籬潛入，所幸當時並無財物損失，接連的詭異行徑也讓廟方繃緊神經。

警方指出，這名膽大包天的現行犯為47歲的無業男子加藤登，涉嫌從香油錢箱內竊取現金1,500日圓（約新台幣300多元）。加藤落網後已坦承犯行，警方目前正深入追查他是否涉及該寺廟過往的多起香油錢竊案。

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