日女遭家暴報警求助 25歲男竟將2幼女從6樓陽台扔下

據「日本電視台」報導，日前岐阜縣各務原市清晨發生一起驚悚的家庭暴力與殺童未遂案。一名25歲父親三浦友和因涉嫌將年僅4歲與1歲的女兒從6樓住家陽台狠心扔下，遭警方依殺人未遂現行犯當場逮捕。所幸警方事前已在一樓地面鋪妥大型防墜緩衝氣墊，兩名幼童墜落後送醫均意識清楚、無生命危險。

這起駭人事件起因於案發前一晚，三浦的妻子因遭丈夫動粗抓傷手臂，嚇得報警求助。警方獲報趕抵公寓時，三浦卻把自己與家人反鎖在屋內，警方在門外勸說，始終拒絕開門配合。雙方一路僵持至清晨4點左右，鄰居也紛紛被外頭的警笛聲與呼喊聲吵醒，只見走廊已部署多名持破門工具的警力，現場氣氛劍拔弩張。

警方研判三浦情緒極度不穩、恐有不當舉動，為防不測，先行在公寓正下方的一樓地面鋪開大型安全緩衝氣墊。果不其然，就在警方準備強行破門而入時，三浦竟抓著兩名幼小的女兒走向陽台，在眾人眼前直接將她們從6樓往下扔。萬幸的是，兩名小姊妹直接墜落在防墜氣墊上，緊急送醫後並無大礙。

目擊住戶心有餘悸地透露，三浦遭上銬押解時情緒失控，沿途還瘋狂叫嚷「我也打算一起死」。鄰居更指出，該住戶在幾個月前就曾傳出劇烈摔砸東西的噪音，疑似早有家暴前兆。三浦落網後在偵訊時始終保持緘默，警方目前正進一步釐清詳細的家暴經過與行凶動機。

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