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苦等18天奇蹟未現！日6歲童遺體40公里外離島尋獲 父母悲喊：終於回來了

聯合新聞網／ 綜合報導
家住山形縣酒田市、本月5日上午失蹤後便音訊全無的6歲男童高橋優斗，遺體在40公里外離島岸邊被人發現。 圖／Pakutaso
家住山形縣酒田市、本月5日上午失蹤後便音訊全無的6歲男童高橋優斗，遺體在40公里外離島岸邊被人發現。 圖／Pakutaso

日本山形縣酒田市日前傳出令人鼻酸的搜救結果。根據日媒TUY NEWS DIG報導，家住酒田市東泉町的6歲男童高橋優斗，本月5日上午赤腳跑出家中，在家附近的公園現蹤後便音訊全無。由於公園旁緊鄰河川的出海口，搜救單位隨即展開陸海大規模搜尋，卻遲遲未有進展。

直到失聯18天後的23日上午，一名在離岸約40公里遠的離島「飛島」海岸淨灘的民眾，向警方通報發現一具身穿蜘蛛人圖案服飾的遺體被沖上岸。警方經DNA比對身分後證實正是優斗，遺體無明顯外傷，初步排除外力介入。

超過三週的搜救，最後結局令人心碎，日夜期盼奇蹟出現的家屬悲痛萬分，發表聲明道出內心的沉痛：「我們打從心底祈禱他能平安歸來，想到才6歲的優斗，獨自一人在那樣的地方等待著被發現，心就像狠狠被捏住一樣的難受。」家人回憶，優斗熱愛大自然、喜歡到戶外奔跑，天真無邪的笑容曾為全家帶來滿滿幸福，原本希望他能多看看這世界上更多美好的事物，如今卻成了永遠無法實現的遺憾。

面對殘酷的現實，父母強忍悲傷向所有協助搜救的單位與善心人士致謝，並堅強表示：「至少孩子找到了，也回家了。我們想對優斗說聲『謝謝你，你終於回來了』。」同時也懇請外界給予隱私空間，讓全家人能平靜地陪伴孩子走完最後一程。

失蹤 離島 公園 日本 蜘蛛人 淨灘

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