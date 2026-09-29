嫌妻買菜太花錢！丈夫堅信自煮更省 實作2天累慘決定租地種菜

近幾年各國的物價飛漲，但還是有不少「吃米不知道米價」的人。據日媒Forza style報導，家有兩名國小男孩的30多歲日本人妻M小姐，正面臨孩子食量激增與食材變貴的雙重考驗。某天，從不踏進廚房的先生無意間看到買菜收據，發現2天份食材花了5,000日圓（約台幣1,010元），竟當場罵她「是不是太廢了？這樣一天的食材費不就要500元」，甚至指責她偷懶買現成熟食，要求連孩子的點心都必須「親手做才省錢」。

面對丈夫的指責，太太並沒有多費口舌爭辯，因為她知道對一向從不上街採買、不知人間疾苦的人抱怨是毫無意義的，與其解釋半天物價飆漲得有多離譜，不如直接要求丈夫在週末兩天扛起全家食材採買與下廚重任，親身體驗家庭主婦的持家難處，丈夫也接受了挑戰。

丈夫最後決定週六煮咖哩、週日做鐵板燒肉。不過，他出門前根本沒清點冰箱，買了一堆家中既有的重複調味料與食材，又想不出肉類以外的平價菜色，不僅做頓飯花了近3小時累到投降，採買花費更直接飆破8,000日圓（約台幣1620元），徹底慘敗。親自體會到採買、想菜色與下廚的辛苦後，先生隔週竟然在孩子學校附近租下一塊休耕農地，打算「自種蔬菜」替家裡減輕菜錢負擔。

有網友心有戚戚焉地分享，自己每月都會強制要求讀大學的兒子全權包辦一次採買、料理到收拾、洗碗，讓孩子親自見識肉價有多昂貴、就算有洗碗機也需要事先清理，「若習慣把伴侶的付出視為理所當然，婚後只會成為不懂體貼的另一半。只有親手動手作，才能真正有同理心與責任感。」