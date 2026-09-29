快訊

逼女兒身掛畜生紙板遊街示眾 警緊急逮捕44歲惡父

27元影印爽中千萬！7-ELEVEN統一發票開出11張大獎 幸運門市一次看

憤怒演算法 萬筆貼文獨家揭密Threads仇恨值從何而來？

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利法庭歷史性判決 3名埃及情報官涉酷刑有罪

中央社／ 羅馬28日專電

羅馬重罪法庭今天宣判跨國重案「雷傑尼謀殺案」，該案涉及一名義大利博士生雷傑尼2016年在開羅遭綁架虐殺，法庭判處涉嫌的3名埃及情報官10年徒刑。雷傑尼家屬律師表示意義重大，「從今起全世界政權應被迫記住，人民尊嚴與身體都不可侵犯」。

「雷傑尼謀殺案」被視為牽動義大利與埃及關係的重大案件，埃及政府多次堅決否認涉案。儘管義大利檢方提出證據指出，雷傑尼（Giulio Regeni）身上傷痕符合埃及秘密警察慣用酷刑手段，但埃及官方始終堅稱這是「個人犯罪行為」或「外國敵對勢力」精心策劃的陰謀，目的是為了挑撥埃及與義大利的雙邊關係。

本案共有4名埃及軍職情報官被控，所有嫌犯皆未出席在羅馬的庭審。義大利檢方6月時曾提出刑期要求，建議判處涉嫌殺害雷傑尼的主嫌夏立夫（MagdiIbrahim Abdelal Sharif）終身監禁，其他3名嫌犯各判處17年6個月監禁。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）等多家媒體報導，羅馬重罪法庭（Corte d'Assise di Roma）今天判處3名埃及情報官10年徒刑，理由是綁架並以酷刑折磨雷傑尼。不過法庭駁回對主嫌夏立夫的謀殺指控，另外第4名被控參與綁架的前埃及國安高階主管薩比爾（Tarek Sabir）將軍獲判無罪。

報導回溯案情指出，雷傑尼遇害時年僅28歲，是英國劍橋大學博士候選人，他2016年前往埃及從事學術研究，當時正值埃及爆發多場政治抗議活動。雷傑尼1月25日在開羅遭綁架，2月3日屍體在路邊被發現，赤身裸體、多處骨折，此後他的家人不斷努力追查其死因。

報導引述檢方提出證據顯示，驗屍結果發現，雷傑尼死亡前飽受多日折磨，牙齒、肩胛骨、肱骨、手指腳趾均有骨折，「這些傷勢符合酷刑的特徵，與國際科學文獻中所描述專制政權受害者遭受的酷刑類似」。

報導指出，除了驗屍證據，義大利檢方也蒐集了其他酷刑受害人提供的證詞，但埃及當局拒絕提供司法合作，並拒絕告知4名涉案埃及情報官的訊息與地址，讓本案的調查與審判困難重重。

雷傑尼家屬對今天的判決結果感到滿意。家屬代表律師芭蕾瑞妮（Alessandra Ballerini）表示，「從今天起全世界公民都可以感到更安全，世上所有政權與麾下機構，以及象徵其權力的制服，都將被迫記住，人民尊嚴與身體都是不可被侵犯的」。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／布朗備戰76人首季超特別 義大利練擊劍、埃及金字塔上空跳傘

康乃爾大學2年前疑似性侵輪暴案 檢方重啟調查

英國空軍基地疑險遭恐攻 5英籍嫌犯獲釋、調查持續

借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

相關新聞

攝影師只能是大哥？尋找台灣女攝影記者與《鏡頭後的她們》

談到攝影師，你在第一時間是先想到「攝影大哥」，而不是「攝影小姐」嗎？攝影師們雖然總是躲在鏡頭後面，鮮少露臉，女攝影師雖然比例較少，但在台灣的新聞工作場域裡面，一直都有女性攝影記者的存在。本文為《鏡頭後的她們：臺灣女攝影記者探尋》（時報出版，2026）作者序，原標題為〈一段待顯影的小史與她們的故事〉。

澳洲男下班返家險遭槍殺！槍手連開多槍擊中鄰居外牆 狂奔逃過一劫

澳洲墨爾本北部格林韋爾（Greenvale）日前發生一起槍擊案。一名28歲男子下班返家時，遭槍手開車尾隨，並在家門外朝他連開多槍。男子見狀立刻拔腿狂奔，幸運躲過子彈、沒有受傷，不過其中一發流彈擊中鄰居住家外牆。當地警方研判，這起事件屬於針對特定對象的攻擊，目前已展開追查。

聯名愈成功愈戒不掉 藏壽司如何掉進業績無間地獄？

因員工涉嫌侵占聯名贈品，日本三大迴轉壽司連鎖藏壽司提前中止與超人氣角色「吉伊卡哇」的聯名活動。對外食業者來說，限定贈品原本是拉開差異、吸引新客的行銷利器，但從藏壽司近年的聯名頻率與業績變化來看，這套成功模式可能已成為包袱，讓它一步步掉進聯名商品的無間地獄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。