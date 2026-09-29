澳洲男下班返家險遭槍殺！槍手連開多槍擊中鄰居外牆 狂奔逃過一劫

澳洲墨爾本北部格林韋爾（Greenvale）日前發生一起槍擊案。一名28歲男子下班返家時，遭槍手開車尾隨，並在家門外朝他連開多槍。男子見狀立刻拔腿狂奔，幸運躲過子彈、沒有受傷，不過其中一發流彈擊中鄰居住家外牆。當地警方研判，這起事件屬於針對特定對象的攻擊，目前已展開追查。

槍手開車尾隨 家門外下車連開多槍

事件發生於當地時間周二下午約5時50分。附近監視器畫面顯示，男子下班後返回位於格林韋爾區伽利略里（Galileo Place）的住處。當他抵達住家並下車時，一輛深色自小客車緩緩駛近，並靠近他的住處。

隨後，深色自小客車前座乘客突然衝下車，朝男子連開多槍。從畫面中可見，男子反應迅速，立刻拔腿狂奔、閃躲子彈。期間有鄰居察覺異狀後走出屋外查看，並立即提醒其他居民待在室內。

男子逃過一劫 流彈擊中鄰居外牆

槍擊發生後，槍手隨即逃離現場。遭攻擊的28歲男子並未中槍，身體也沒有受傷。不過槍手射出的其中一發子彈，擊中街道盡頭另一戶民宅的外牆。

警方研判為針對性攻擊 男子車輛數周前也曾遭縱火

維多利亞州警方福克納分區應變部隊（Fawkner Divisional Response Unit）已接手調查。警方初步研判，這起案件並非隨機犯案，而是鎖定這名28歲男子的針對性攻擊。

警方透露，男子並非第一次成為攻擊目標。數周前，他家中的一輛汽車也曾在夜間遭人惡意縱火燒毀。目前警方正持續調查，希望進一步釐清犯案動機。

警方也呼籲民眾提供線索，若有人目擊案發經過，或持有相關監視器、行車紀錄器畫面，可撥打Crime Stoppers犯罪舉報專線提供資訊。

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文章授權轉載自《香港01》