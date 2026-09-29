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日本關東規模4.9地震 茨城與埼玉4級、東京3級

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本茨城縣今晨4時45分許（台北時間凌晨3時45分）發生規模推估4.9地震，茨城縣南部與埼玉縣南部觀測到最大震度4級，東京都市區則測得震度3級，這起地震無海嘯威脅。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳觀測，震央位在茨城縣南部、深度約50公里、規模推估4.9。

茨城縣常總市、築西市、坂東市、筑波未來市、埼玉市中央區，以及埼玉縣南區、春日部市、宮代町，觀測到最大震度4級。

觀測到震度3級的區域，包含東京都市區，例如千代田區、中央區、澀谷區、中野區、杉並區、板橋區、練馬區、足立區、江戶川區、調布市、小平市，以及神奈川縣橫濱市、川崎市等地，還有栃木縣、群馬縣、千葉縣局部地區。

東京 日本 地震

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