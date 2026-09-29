日本東京首次緊急獵殺 撲殺一頭受困陷阱黑熊

日本各地近年接連發生熊襲人事件，東京都八王子市小津町一處農地28日有一頭亞洲黑熊受困於套索陷阱，當局隨後實施可由地方政府判斷開槍的「緊急獵殺」措施，撲殺了這頭黑熊。

共同社報導，東京都政府表示，這是東京都首次依照「緊急獵殺」機制撲殺熊。

八王子市政府指出，9月28日下午3時30分左右，接獲東京都警視廳高尾警署通報「有熊落入陷阱」後，隨即討論如何因應。

為了防止附近居民受害，當局於當天下午5時30分左右執行緊急獵殺。

這頭熊身長大約70公分，推測為母熊。

事發現場位於山區，周遭有民宅及農田。