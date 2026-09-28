快訊

福德宮送甘蔗蔣萬安疏忽忘帶走 董事長吐心情：我感情上是支持他的

美股早盤／油價+殖利率上漲拖累四大指數齊跌 輝達逆勢大漲3%

聽新聞
0:00 / 0:00

印度北方邦暴雨引發洪患 死亡人數增至81人

中央社／ 新德里28日綜合外電報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）近日因豪雨引發洪患，政府災害應變當局表示，死亡人數已攀升至81人。

法新社報導，印度北部的北方邦是全國人口最多的邦，有超過2億4000萬居民，每年6月至9月季風雨季期間，常遭遇暴雨及雷雨。

印度災害應變單位指出，北方邦75個行政區中，僅有1區未在昨天記錄到雨量大幅超標。

根據救濟專員辦公室昨天晚間發布的最新情勢報告，這波異常豪雨期間有多人死亡；與豪雨有關的事故造成逾2200棟房屋毀損、154頭牲畜死亡，農地受損面積達81公頃。

印度 暴雨 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

豪雨成災印度56死 尼泊爾14死11失蹤

印度與尼泊爾暴風雨肆虐 至少19死10失蹤

曼谷連日暴雨全市成災區！數千民眾被迫入住避難所 水深及膝行進艱難

強烈風暴襲美國東部釀1死 狂風豪雨使逾10萬戶停電

相關新聞

第三次世界大戰若爆發哪裡最安全？ 外媒點名12個避難地 瑞士也上榜

俄烏戰爭持續延燒，中東戰火也尚未平息，近期俄軍仍持續對烏克蘭發動攻擊，美國與伊朗之間的戰事也牽動區域局勢，讓全球安全議題再度受到關注。 若未來真的爆發第三次世界大戰，世界上還有哪些地方可能相對安全？

泰國暴雨淹水 專家引數據：重演2011大洪災機率低

泰國最近豪雨導致曼谷及多地淹水，許多人回想到2011年造成500多人喪生的大水災。專家表示，今年出現類似2011年的大規...

台樂團「三個人」登土耳其音樂節 展現文化外交實力

台灣創作型樂團「三個人」（3PEOPLEMUSIC）受邀參加第23屆土耳其「康雅國際神秘音樂節」（Internation...

暴雨成災 曼谷水退還需2周 數千人住避難所

泰國曼谷近日暴雨成災，雖然26日至27日多處積水已見改善，但東部地區水患仍然嚴重。曼谷市長查察27日表示，24日至26日為全市帶來累計320毫米降雨的低氣壓已移往緬甸，未來兩日曼谷仍會有10至20毫米降雨，市內運河滿水情況可望逐步紓緩，惟住宅區積水要完全消退，估計仍需約兩星期。市政府已要求非前線公務員28日在家辦公，並宣布逾400間學校當日停課。

今冬恐有能源危機 歐盟呼籲成員國節能

中東戰火導致國際能源價格飆漲，歐盟能源執行委員證實歐洲正面臨能源價格危機，呼籲各成員國採取具體行動，以降低對天然氣的需求。

AI醫師還沒證明安全 美國聯邦政府已準備替它付錢

美國政府正在準備替一種還沒有完整監管規則的新「醫師」埋單。川普政府正研究讓聯邦醫療保險Medicare給付AI診斷與治療服務，甚至討論，如果AI醫師提供與真人醫師相同的服務，科技公司是否可以拿到真人醫師六成到八成的報酬。 問題是，美國食品藥物管理局（FDA）至今仍沒有一套專門規範能自主診斷、開藥的AI系統，而過去很少參與聯邦衛生政策的矽谷投資人，正愈來愈深地介入這場規則重寫。誰正在把AI送進診間，又準備讓它走多快？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。