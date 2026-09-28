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印度北方邦暴雨引發洪患 死亡人數增至81人
印度北方邦（Uttar Pradesh）近日因豪雨引發洪患，政府災害應變當局表示，死亡人數已攀升至81人。
法新社報導，印度北部的北方邦是全國人口最多的邦，有超過2億4000萬居民，每年6月至9月季風雨季期間，常遭遇暴雨及雷雨。
印度災害應變單位指出，北方邦75個行政區中，僅有1區未在昨天記錄到雨量大幅超標。
根據救濟專員辦公室昨天晚間發布的最新情勢報告，這波異常豪雨期間有多人死亡；與豪雨有關的事故造成逾2200棟房屋毀損、154頭牲畜死亡，農地受損面積達81公頃。
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