受火山灰影響 義大利卡塔尼亞機場連3天暫停所有航班

美國政府正在準備替一種還沒有完整監管規則的新「醫師」埋單。川普政府正研究讓聯邦醫療保險Medicare給付AI診斷與治療服務，甚至討論，如果AI醫師提供與真人醫師相同的服務，科技公司是否可以拿到真人醫師六成到八成的報酬。 問題是，美國食品藥物管理局（FDA）至今仍沒有一套專門規範能自主診斷、開藥的AI系統，而過去很少參與聯邦衛生政策的矽谷投資人，正愈來愈深地介入這場規則重寫。誰正在把AI送進診間，又準備讓它走多快？

2026-09-28 11:01