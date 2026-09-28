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受火山灰影響 義大利卡塔尼亞機場連3天暫停所有航班
義大利西西里島卡塔尼亞機場（Catania Airport）的營運單位表示，受到埃特納火山（Mount Etna）噴發的火山灰影響，機場今天將連續第3天暫停所有航班。
路透社報導，根據機場營運單位SAC的最新公告，所有航班將暫停營運至格林威治標準時間28日21時59分為止。
若以旅客人數計，卡塔尼亞機場是義大利全國排名第5繁忙的機場。
營運單位建議旅客在前往機場前，先向航空公司確認航班狀態，同時表示，會繼續公告最新狀況。
埃特納火山是歐洲最高且最活躍的火山，經常造成卡塔尼亞機場航班中斷。
今夏火山灰噴發情況又特別劇烈，在假期旅遊高峰期間影響數以千計的旅客。
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