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加拿大議員讚台灣文教實力 支持有意義參與聯合國

中央社／ 溫哥華27日專電

928教師節，加西中文僑校聯合會今天舉辦敬師茶會，表揚台灣僑校教師。適逢聯合國大會舉行，出席茶會的加拿大兩大政黨眾議員讚揚台灣文教實力享有極高聲譽，科技水準和公民素養等領域傲視全球，支持台灣有意義參與聯合國。

加拿大執政自由黨眾議員張瑋麟（Wade Chang）、保守黨眾議員區澤光（Chak Au）、駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣和僑務組長郭淑貞出席茶會，向大溫哥華地區近百名僑校校長、老師等人致敬。

張瑋麟和區澤光深知在海外學習中文的困難，對僑校老師孜孜不倦的態度，並善用科技工具來引領學生走入中文世界的創意由衷敬佩。兩人並盛讚台灣文教實力長期在國際評比中名列前茅，尤其在數理與科技素養、公民教育等面向，已形成非常完整且強大的全球頂尖人才培育體系。

張瑋麟非常支持台灣有意義參與聯合國，認為台灣的軟實力值得和世界分享。他說：「加拿大政府已多次表示支持台灣參與專業及技術性國際組織，聯合國有許多涉及文教的機構，都應該歡迎台灣的專業人才參與討論和分享。」

區澤光表示，全球大算力時代所需的晶片、散熱、伺服器，幾乎全由台灣廠商一手包辦，這代表台灣科技教育扎得深又廣，加拿大和台灣一定有很多可以互補互利之處，希望加台之間交流更緊密，也支持台灣在不同的國際機構上分享其寶貴經驗。

本屆聯合國大會主題為 「恢復信任、應對轉型：一個普惠全民的聯合國」（Restoring Trust, ManagingTransformation: A United Nations That Delivers forAll），加拿大「Epoch Times」（大紀元時報）日前刊登駐溫哥華辦事處處長劉立欣的投書，文章題為「如果聯合國真心想『普惠全民』，就必須邀請台灣參與」（If The UN Truly Wishes To ‘Deliver For All,’ ItMust Invite Taiwan To Participate）。

文中強調，今年大會主題非常有意義，但如果沒有台灣參與，聯合國體系任何有意義的轉型都是不完整的，因為台灣是一個具有高度韌性的經濟利益攸關方，也是人道援助和永續發展領域的良好合作夥伴。

劉立欣對中央社說，台灣要求以觀察員的身分參與聯合國，或者允許台灣在科技、教育、航空、醫護、氣候變遷等各領域參與相關組織會議，這些領域非關政治，不應因地緣政治的爭議而排除台灣的聲音。

劉立欣並感謝加拿大和盟友都支持台灣有意義參與聯合國，也透過具體行動例如派遣海軍艦艇通過台灣海峽，維護海峽兩岸穩定和基於規則的國際秩序。

加拿大 聯合國 議員

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