泰國暴雨淹水 專家引數據：重演2011大洪災機率低

泰國最近豪雨導致曼谷及多地淹水，許多人回想到2011年造成500多人喪生的大水災。專家表示，今年出現類似2011年的大規模洪災「幾乎不可能」，但全球暖化造成的局部強降雨，仍可能引發突發性淹水。

曼谷過去2天的淹水災情引發國際關注，市區多處道路積水嚴重，相關影片在網路上引發討論，許多人回憶2011年泰國大水災，當年造成500多人喪生，數百萬戶住宅受損。

不過，曼谷商業報（Bangkokbiznews）引述專家說法指出，儘管泰國部分地區持續受暴雨侵襲，但不會重演2011年毀滅性洪災。

蘭實大學（Rangsit University）氣候變遷與災害中心主任賽利（Seree Supratid）指出，目前昭披耶河流域、北部洪水經過那空沙旺府（Nakhon Sawan）的流量約每秒1800立方公尺，遠低於2011年最高達每秒4600立方公尺的水準。

他說，北部洪水是否越過堤防，是判斷是否可能形成大規模洪災的重要警訊，目前兩者差距仍大。

此外，泰國皇家灌溉局已將昭披耶河壩放流量提高至約每秒1850立方公尺，導致堤防外低窪地區水位上升。

另一位學者泰國農業大學（Kasetsart University）海洋與環境學者通（Thon Thamrongnawasawat）則提出3個今年不太可能重演2011年大水災的原因，包括氣候、熱帶風暴及淹水面積。

通指出，2011年上半年受反聖嬰現象影響，3、4月雨量達平均值2倍；今年則受到聖嬰現象影響，並朝「超級聖嬰」發展。另外，2011年另有5個熱帶風暴直接影響泰國，今年到目前則沒有熱帶風暴直接影響泰國。

另外，淹水面積也有明顯差異。泰國地理資訊和太空技術發展局（GISTDA）衛星資料顯示，2011年8月累計淹水面積約91萬2000公頃，今年8月則低於6萬4000公頃，不到2011年的1成。

不過，通提醒，大規模洪災風險低，不代表不會發生局部強降雨。他指出，全球暖化使海水溫度升高，增加蒸發，可能形成強烈局部降雨，俗稱「雨彈」，造成都市短時間淹水或積水難以消退。