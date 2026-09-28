台樂團「三個人」登土耳其音樂節 展現文化外交實力

台灣創作型樂團「三個人」（3PEOPLEMUSIC）受邀參加第23屆土耳其「康雅國際神秘音樂節」（International KonyaMystic Music Festival），展現台灣多元文創與文化外交實力。

駐土耳其代表處發布新聞稿指出，「三個人」在「康雅國際神秘音樂節」演出多樣創作樂曲，其中改編自台灣民謠「天黑黑」、「草螟弄雞公」的樂曲，以創新風格融合傳統曲調，吸引土耳其觀眾感受台灣人情風貌。

結尾的節目「島」則是改編自台灣原住民族排灣族古謠「庫依的愛情」，其曲風透過3種樂器交互合奏及共鳴，巧妙地訴說著跨越種族文化及語言含蓄、深切的相思情感，讓在場聽眾既感動又陶醉。

康雅市文藝及社會事務處長兼藝術節總監賈立席爾（Ahmet Calisir）說，「三個人」的演出意義非凡，因為這是音樂節23年來首度邀請台灣音樂家前來演出，且「三個人」3位年輕樂手展現樂器特性及傑出演奏技巧，讓他及全場爆滿的土耳其觀眾都感到印象深刻。

新聞稿指出，駐土耳其代表黃志揚表示，台灣在科技之外，也有豐富的文化底蘊及無限的創作自由空間，才有如此多元曲風，土耳其也有類似樂器，卻是不同旋律與呈現方式，透過交流激盪，兩國在音樂藝術文化領域一定可以合作創造更令人激賞的表現。

「三個人」樂團是由古箏音樂家郭靖沐、中阮音樂家潘宜彤、笛簫音樂家任重，3位優秀的台灣青年音樂家組成的國樂創作樂團，近年曾參與巴黎文化奧運及WOMEX世界音樂博覽會等國際重要展演。

「康雅國際神秘音樂節」21日到30日登場，今年活動匯聚台灣、荷蘭、羅馬尼亞、哥倫比亞、西班牙、俄羅斯、古巴、突尼西亞等國際團隊與土耳其在地音樂家共同演出，透過音樂展現各國文化傳統與精神內涵。