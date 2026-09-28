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第三次世界大戰若爆發哪裡最安全？ 外媒點名12個避難地 瑞士也上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
若未來爆發第三次世界大戰，從地理位置、人口密度、農業資源及軍事戰略重要性等條件分析，有幾個國家相對安全。 圖／AI生成
若未來爆發第三次世界大戰，從地理位置、人口密度、農業資源及軍事戰略重要性等條件分析，有幾個國家相對安全。 圖／AI生成

俄烏戰爭持續延燒，中東戰火也尚未平息，近期俄軍仍持續對烏克蘭發動攻擊，美國與伊朗之間的戰事也牽動區域局勢，讓全球安全議題再度受到關注。 若未來真的爆發第三次世界大戰，世界上還有哪些地方相對安全？統計平台Seasia Stats根據英國「每日郵報」整理出一份名單，從地理位置、人口密度、農業資源及軍事戰略重要性等條件分析有幾個國家可能成為避難地，其中紐西蘭、斐濟、瑞士等地都被點名。

斐濟、吐瓦魯位於太平洋，遠離歐洲、亞洲及北美主要軍事與政治中心，較不容易直接成為傳統戰爭的攻擊目標；不過，偏遠也意味著一旦全球供應鏈中斷，糧食、燃料等物資補給可能受到影響。

紐西蘭同樣因位處南太平洋、人口密度相對較低，加上具備農業生產能力，被認為面對全球危機時可能具有較高韌性。印尼雖然人口眾多且戰略位置重要，但國土範圍廣大、島嶼眾多，也存在不少相對偏遠地區。

北半球則有冰島、格陵蘭入列，兩地共同優勢都是地廣人稀、地理位置較為孤立；南美洲的阿根廷、智利則因距離許多潛在戰區較遠，並擁有農業資源，因此也被列入考量。

另外，長期維持軍事中立政策、擁有民防設施的瑞士也在名單中；不丹則因山區地形形成天然屏障，南非距離許多主要軍事強權較遠。最特殊的則是南極洲，雖然位置極度偏遠，但惡劣氣候與生活條件，使其很難被視為一般人實際可行的避難地。

不過，即使身處偏遠地區，也不代表能在全球戰爭中完全置身事外。若爆發大規模衝突，除了直接軍事攻擊之外，核武、網路攻擊、能源與糧食短缺、國際貿易中斷等影響，都可能跨越國界。因此，這份名單主要是從地理位置與自給能力等條件評估「相對風險」，並不代表這些地方在戰爭中能保證安全。

戰爭 軍事 戰略

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