菲律賓研究團隊重探含鈾礦區 成功提高樣品鈾濃度

在菲律賓考慮發展核能電力及打造高價值關鍵礦物產業之際，一支研究團隊重新檢視呂宋島南部小鎮的含鈾礦區，成功從採集的樣品中提高鈾濃度。但相關資源是否具經濟開發潛力，仍須進一步確認。

菲律賓核子研究所（PNRI）近日發布新聞稿指出，由菲律賓大學迪里曼分校（UP Diliman）、菲律賓核子研究所及日本秋田大學共同組成的研究團隊，在北甘鄰省（Camarines Norte）濱海社區拉惹普（Larap）重新對當地的方鈾礦（uraninite）進行了檢視。

拉惹普一帶的鈾礦勘探活動已有數十年歷史，但最新研究中使用的礦料來自新發現的礦區，研究團隊成功透過實驗室程序提高鈾濃度。

專家採集約180公斤礦物分析，原始鈾濃度約為每百萬分之244份（244 ppm），另含0.57%銅、0.49%鉬及13.5%鐵。經過浮選、磁選等程序，鈾濃度可提升至305 ppm，並在最終產品回收約73%的鈾，意味著當地方鈾礦可進一步進行鈾回收。

隸屬於菲律賓科技部的核子研究所補充，目前產物尚非俗稱「黃餅」（yellowcake）的初級核原料或核燃料，但可作為浸析、純化等後續加工階段的初始材料。

根據新聞稿，目前研究僅證實當地地表存在含鈾礦物，且可以用於提煉，但未能判定地下蘊藏量、深度、厚度及分布範圍；若想確認當地鈾資源是否具有經濟開發規模，還需更大規模的調查與鑽探計畫。

這項研究是在菲律賓考慮發展核能及推動關鍵礦物產業之際進行。

根據菲律賓能源計畫中所設定的目標，政府盼於2032年以前，新增至少1200百萬瓦（MW）核電裝置容量。另一方面，菲律賓總統府8月發布第122號行政命令，指示建立中央級框架，發展關鍵礦物產業。

核子研究所表示，研究成果不代表菲律賓已可生產核燃料，而是顯示菲律賓科學家正在建構能力，研究鈾礦蘊藏點、提升鈾濃度能力，以及評估相關資源是否足以支撐後續發展與應用。