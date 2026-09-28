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韓國人過中秋壓力調查：親戚探問私事最令人反感

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
「韓國時報」報導，親戚過度干涉私生活及詢問太多個人問題，是今年中秋假期最令人反感的事。 法新社
「韓國時報」報導，親戚過度干涉私生活及詢問太多個人問題，是今年中秋假期最令人反感的事。 法新社

韓國時報」報導，親戚過度干涉私生活及詢問太多個人問題，是今年中秋假期最令人反感的事；而被拿來與兄弟姊妹或其他人比較，則是最令人感到不適的話題。

韓國時報（The Korea Times）指出，根據研究機構PMI針對2026年中秋假期進行的調查，全國1000名20至69歲的成年人中，有48.5%受訪者說，「親戚過度干涉和詢問涉及個人隱私的問題」，是最令人反感的節日習俗。這項調查於9月11日至14日進行。

此外，受訪者提及頻率最高的習俗依序為「準備過多祭祖供品」（40.8%）、「節日期間家務分配不均」（29.8%）、「節慶禮金」（25.5%），以及「節日送禮過度」（23.7%）。

親戚探問私事也高居「最迫切需要改變的節慶習俗」榜首，有30.6%受訪者選取這個選項。

當被問及哪些是自己最不希望與家人及親戚討論的話題，最多人回答「被拿來與兄弟姊妹或其他人比較」，占27.9%。

調查發現，「年薪與收入」（26.6%）、「就業與職涯變動」（24.6%）、「政治與社會議題」（24.4%）、「婚姻狀況與結婚計畫」（21.6%），以及「外貌、體重與健康」（18.1%）也是大家不想談論的話題。

不同世代對中秋節帶來的壓力感受也存在明顯差異，20多歲和30多歲受訪者較容易因親戚詢問私人問題感到不自在；40多歲和50多歲受訪者則較容易因為準備過節和探親訪友感受較大壓力。

韓國 中秋

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