曼谷及25府淹水災情逾22萬戶8死 政府宣布連休兩天

泰國受豪雨影響，曼谷及25個府傳淹水災情，超過22萬戶受影響，造成8人死亡。曼谷今早仍有部分道路積水，最高達47.5公分。泰國政府已宣布，曼谷及周邊3個府今明兩天放假，以減輕淹水造成的交通及民眾生活影響。

據泰國防減災廳（DDPM）27日公布的資料，全國有25府128個縣、587個鄉及2500個村落受災，17萬4803戶、約54萬5000人受到影響。另外，曼谷則有約5萬2000戶受災。

民族報（The Nation）指出，泰國防減災廳表示，淹水主要是受豪雨及北部水流進入中部地區影響，造成8人死亡，死者分別來自沙繳府（Sa Kaeo）、尖竹汶府（Chanthaburi）及北標府（Saraburi）3府。

曼谷今天雨勢逐漸趨緩，但仍有部分地區傳出淹水災情。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，部分道路積水介於15.7至47.5公分，其中帕塔納干路（Pattanakan）積水47.5公分、叻拋路122巷（LatPhrao）45.1公分、瑟那尼空路（Senanikhom）39.5公分。

曼谷市政府已持續部署移動式抽水機，部分社區的積水可能需要數天至1週逐步排除。

與此同時，泰國政府昨天宣布，曼谷、暖武里府（Nonthaburi）、巴吞他尼府（Pathum Thani）及北欖府（Samut Prakan）28及29日放假。泰國證券交易所表示，28日交易及證券存管服務照常進行。另外，高速公路免收通行費措施則延長至29日午夜。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）27日提前結束海外行程返國，並在曼谷視察淹水災情。他要求政府供應食物、安排行動廁所及救援物資。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，阿努廷說，曼谷及其他受災地區的淹水主要是長時間、大範圍豪雨超過排水能力所致，國防部及農業部已調派機具、抽水機、卡車及船隻協助災民，並將臥床病患、弱勢及老年人轉移至醫院等照護場所。

阿努廷另表示，將要求內閣批准連結猜納府（Chainat）、巴沙河（Pasak River）及泰國灣的大型排水工程，並要求受災府每日向內政部回報救援工作的需求及障礙，以便政府提供支援。

阿努廷也宣布，洪災情勢恢復正常前，內閣將暫停部長出國行程，包括他未來2至3週的海外行程。 泰國曼谷持續豪雨造成多處淹水，民眾涉水通行，部分路段積水已淹過腳踝。 中央社