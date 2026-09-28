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涉協助電詐集團 柬埔寨精通中文移民警察被捕

中央社／ 香港28日電

柬埔寨一名精通中文的移民員警據報涉嫌協助電詐人員入境，從中收取超過20萬美元，日前被柬埔寨反貪局逮捕並提告。

根據柬中時報網站的報導，柬埔寨反貪局25日通報，這名30歲移民員警叫Phe Phat Pheng，中文名為裴勇平，精通中文，涉嫌為代號OD的中國籍電詐團夥頭目蔡友元（音譯Cai You Yeun）工作。

據通報，蔡友元的真實身分為中國籍男子張建強（譯音Zhan Jian Qiang），為電詐團夥頭目，目前仍然在逃，他被控行賄、洗錢、網路詐騙及組織或領導網路詐騙中心。

報導表示，裴勇平的主要任務之一是在機場為相關外國人入境提供便利，其中包括被柬埔寨列入黑名單禁止入境者、使用假護照者，以及涉嫌從事網路詐騙的人員。

報導表示，裴勇平為移民員警中尉，調查發現，在今年1月至6月期間，他涉嫌在301起非法入境案件中收取20.21萬美元。

據報導，這起案件所以被揭發，源於反貪局調查國公省基裡沙哥縣百沙鄉鄉長良隆涉嫌為網路詐騙團夥提供場所一案。

反貪局此前披露，良隆涉嫌將自己約5公頃土地提供給OD電詐團夥作為據點，並收取約3萬美元；執法人員今年5月27日突擊檢查相關場所，但涉詐人員已提前撤離。

柬埔寨

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