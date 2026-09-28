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台灣紀錄片「造山者」蘇黎世上映 科技實力受矚目

中央社／ 蘇黎世27日專電

駐瑞士代表處於26日在瑞士第一大城蘇黎世舉辦「造山者」播映會，在瑞士經貿、學術與科研重鎮的蘇黎世上映，意義特殊。現場交流嘉賓背景多元，在關注台海安全之外，瑞士與台灣的差異也成為映後討論焦點。

「造山者」向瑞士觀眾展現台灣在地緣政治挑戰中尋求國家生存的背景下，發展半導體高科技產業的艱辛與不易，深刻描繪台灣人民韌性與不屈不撓的勇氣，並傳達台灣作為自由民主的可信賴夥伴，將持續與理念相近夥伴深化合作交流。有僑民感動落淚，國際觀眾對台灣也有更深一層了解。

特地出席播映會和參與會後座談的的蘇黎世聯邦理工學院教授施智仁來自台灣，在活動交流時回應蘇黎世大學社會系教授Patrick Ziltener的提問中指出，瑞士企業雖然在全球半導體供應鏈中占比不大，但其掌握關鍵技術，與荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）密切合作，顯示半導體生產全球化專業分工，台灣與瑞士經貿交流具相當潛力。

另有提問觸及台灣勞動法規與職場文化、地緣政治變遷及半導體未來發展等議題。

具有台灣商業交流經驗的瑞士台灣商會（STBA）主席的執業律師王納森（Nathan Kaiser）分享，台灣半導體部分已完全自動化、不需要人類在現場進行操作的生產線（dark factory），技術工程師的角色如同待命隨Call的醫師，就不必大量工程師與作業員24小時輪班。瑞士的半導體產業或許也有機會達到台灣的水準。

「造山者」在瑞士第3場巡迴播映正值中秋佳節，除了瑞士學界與商界人士之外，也吸引瑞士各地台灣僑胞及瑞士友人逾80人共同參與，會後交流熱烈溫馨。

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