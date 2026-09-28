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機艙發現煙霧 達美航空班機緊急降落葡萄牙4人送醫

中央社／ 里斯本27日綜合外電報導

葡萄牙民防機構表示，美國達美航空公司一架噴射機今天因機艙內發現煙霧，在葡萄牙北部波圖機場緊急降落，有4名乘客送醫治療。

根據媒體報導，搭載296名乘客的達美航空公司（Delta Air Lines）這架班機原定從西班牙巴塞隆納（Barcelona）飛往美國波士頓（Boston），途中被迫轉降。

法新社報導，民防機構表示，班機平安降落波圖（Porto）機場後，有14名乘客需要協助。

發言人指出，其中4人因吸入煙霧被送往醫院，所幸僅受到「輕微」影響。

民防機構指出，事發原因目前仍不得而知。

達美航空 葡萄牙 機艙

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