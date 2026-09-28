機艙發現煙霧 達美航空班機緊急降落葡萄牙4人送醫

禁止CNN等三家媒體進白宮、取消數千名聯邦員工的工會組織與集體談判權、暫停東岸離岸風電，甚至一座原本規畫讓遊客登上觀景台的凱旋門，川普如今也說要拿來存放彈藥、部署狙擊手與無人機，理由都是國家安全。 這四個字為什麼這麼好用？答案不只在政治，更在美國法院長期給予總統處理國安事務較大的裁量。但如果什麼事都能和國安扯上關係，這張牌又能打到什麼程度？

2026-09-28 06:21