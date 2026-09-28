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行動電源起火 漢莎航空飛里斯本班機轉降里昂無人受傷
德國漢莎航空指出，一架從法蘭克福（Frankfurt）飛往葡萄牙里斯本的所屬航班因乘客的行動電源電池起火而緊急轉降法國里昂。事件中沒有人員受傷。
法新社報導，昨天事發時，載有198名乘客的空中巴士（Airbus）A321-200型飛機正在飛往里斯本（Lisbon）途中。
漢莎航空（Lufthansa）發言人表示，機組人員立即將起火電池裝入專為鋰電池設計的安全袋內，沒有人員受傷。
基於預防考量，機師決定轉降里昂（Lyon），班機平安降落。乘客在當地住一晚，今天繼續原定行程。
漢莎航空表示：「乘客和機組人員的安全始終是漢莎航空首要考量。」
該航空公司自從1月起已經禁止在航班上使用行動電源及為行動電源充電。不過只要符合特定安全規範，乘客仍可隨身攜帶最多兩顆行動電源上機。
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