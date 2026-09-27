教宗良十四世巴黎彌撒80萬人參加 將與性侵受害者會面

（德國之聲中文網）這大概是法國歷史上規模最大的一次天主教彌撒活動：據梵蒂岡引述法國有關部門，周六（9月26日）約80萬人在巴黎參加了教宗良十四世主持的彌撒。教宗乘其座駕沿香榭麗舍大道行進，受到人群的歡呼。彌撒儀式則在巴黎最大的廣場之一——協和廣場舉行。

據德廣聯報道，巴黎共派出1.4萬名安全人員。教宗此次訪法之行的總費用為2700萬歐元。法國教會通過籌集捐款支付這筆費用，據稱可覆蓋大部分費用。

在盧爾德與性侵受害者會面

而在朝聖之地盧爾德，教宗將與七名性侵受害者會面。周日在盧爾德舉行的露天彌撒儀式上，教宗良十四世也談及此事。

盧爾德被天主教徒視為有醫治能力的聖地。但為什麼選擇在此與性侵受害者會面？神學教授豪克（Manfred Hauke）向德廣聯表示：“並非因為這些性侵事件與盧爾德相關，而是因為人們可能覺得，這裡是創傷也可以得到醫治的地方。”

周日晚間，教宗良十四世將在盧爾德參加燭光游行儀式。

周一，這位14億天主教徒的教宗將前往德法邊界的梅斯市，這是他此次訪法的最後一站。

（德國電視一台、德新社、法新社）

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