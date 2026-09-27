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瑞士進行公投 選民可能否決加強中立地位提案

中央社／ 蘇黎世27日綜合外電報導

瑞士今天就「中立動議」（Neutrality Initiative）進行公投，該提案由親保守右翼勢力發起，目標是將更嚴格的中立原則寫入憲法，但初步預測顯示，選民似乎會否決此公投案。

根據瑞士廣播電視台（SRF）最新公投結果預測，超過2/3選民投票反對把嚴格定義的中立原則寫入憲法。

伯恩大學（University of Bern）歐洲政治學教授瓦瑟法倫（Fabio Wasserfallen）表示：「瑞士選民喜歡中立，但他們認可政府目前實施中立的方式。」

瓦瑟法倫還說道：「他們也普遍支持因為烏克蘭戰爭而對俄羅斯祭出制裁，且不希望改變此事。」

公廣新聞網站「瑞士資訊」（Swissinfo）報導，這項公投提案主張將更嚴格的中立定義納入聯邦憲法，以明確國家未來中立政策。

提案試圖以更嚴格方式界定中立原則，其中最激進的規定是禁止實施「非軍事強制措施」。

這代表公投案若獲得通過，除了聯合國安全理事會（United Nations Security Council）決定的制裁措施以外，瑞士將無法再自行對交戰國實施制裁。

提案也規定，禁止瑞士加入任何軍事聯盟，只有在遭受軍事攻擊或面臨準備中的軍事攻擊時，才允許國家與北大西洋公約組織（NATO）這類組織合作。

公投 瑞士 俄羅斯

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