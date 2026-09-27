北愛新教徒時隔近30年獲准在天主教區遊行 宗教衝突歷史受關注

英國北愛爾蘭高等法院今天凌晨裁定，新教徒組織「奧倫治會社」稍晚可遊行通過1個天主教居民區，推翻接近30年在這個歷史上宗教衝突熱區的遊行禁令，後續發展令人關注。

路透社報導，這個爭議地點位在新教徒為主的波塔當市（Portadown）當中形同天主教徒飛地的賈瓦吉路

（Garvaghy Road）。新教徒在這條路線的遊行示威，是北愛爾蘭衝突中具決定性的爆發點之一。

過往「奧倫治會社」（Orange Order）每年嘗試遊行通過這條路來示威，引發北愛爾蘭多地出現動亂；直到1998年達成的「耶穌受難節協議」（Good FridayAgreement）結束長達30年的「北愛爾蘭問題」（TheTroubles）暴力後，這條路線的相關遊行遭禁止至今。

奧倫治會社今年的遊行原本也遭到北愛爾蘭的遊行委員會（Parades Commission）禁止，但這項決定在8月遭到北愛爾蘭高等法院以程序瑕疵為由推翻，遊行委員會於是在本月25日放行遊行。

不過，賈瓦吉路居民接著提出法律挑戰，並獲北愛爾蘭高等法院昨天頒布臨時禁令。但這道命令其後又遭到上訴法院撤銷，高等法院今天凌晨再駁回新的禁令申請，使得遊行終於可上路。

消息傳出後，愛爾蘭民族主義政黨新芬黨（SinnFein）黨魁麥唐納（Mary Lou McDonald）與北愛爾蘭首席大臣暨新芬黨副黨魁歐尼爾（Michelle O'Neill）率眾聚集在賈瓦吉路表達抗議。麥唐納表示：「黑暗勢力可能想阻止我們建立一個統一的新愛爾蘭，但他們終將失敗。」

根據北愛爾蘭遊行委員會對這場遊行的規定，參加人數不得超過35人，且須在上午8時前出發、上午9時30分前結束，也不能有支持者或樂隊加入。