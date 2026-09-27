快訊

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

公車驚見60歲男屍…司機疑未確實清車北市府將罰3萬 新店客運回應

亞運田徑／傅兆玄跳高2公尺25作收 男子田徑隊暌違60年再奪金牌

聽新聞
0:00 / 0:00

北愛新教徒時隔近30年獲准在天主教區遊行 宗教衝突歷史受關注

中央社／ 貝爾法斯特27日綜合外電報導

英國北愛爾蘭高等法院今天凌晨裁定，新教徒組織「奧倫治會社」稍晚可遊行通過1個天主教居民區，推翻接近30年在這個歷史宗教衝突熱區的遊行禁令，後續發展令人關注。

路透社報導，這個爭議地點位在新教徒為主的波塔當市（Portadown）當中形同天主教徒飛地的賈瓦吉路

（Garvaghy Road）。新教徒在這條路線的遊行示威，是北愛爾蘭衝突中具決定性的爆發點之一。

過往「奧倫治會社」（Orange Order）每年嘗試遊行通過這條路來示威，引發北愛爾蘭多地出現動亂；直到1998年達成的「耶穌受難節協議」（Good FridayAgreement）結束長達30年的「北愛爾蘭問題」（TheTroubles）暴力後，這條路線的相關遊行遭禁止至今。

奧倫治會社今年的遊行原本也遭到北愛爾蘭的遊行委員會（Parades Commission）禁止，但這項決定在8月遭到北愛爾蘭高等法院以程序瑕疵為由推翻，遊行委員會於是在本月25日放行遊行。

不過，賈瓦吉路居民接著提出法律挑戰，並獲北愛爾蘭高等法院昨天頒布臨時禁令。但這道命令其後又遭到上訴法院撤銷，高等法院今天凌晨再駁回新的禁令申請，使得遊行終於可上路。

消息傳出後，愛爾蘭民族主義政黨新芬黨（SinnFein）黨魁麥唐納（Mary Lou McDonald）與北愛爾蘭首席大臣暨新芬黨副黨魁歐尼爾（Michelle O'Neill）率眾聚集在賈瓦吉路表達抗議。麥唐納表示：「黑暗勢力可能想阻止我們建立一個統一的新愛爾蘭，但他們終將失敗。」

根據北愛爾蘭遊行委員會對這場遊行的規定，參加人數不得超過35人，且須在上午8時前出發、上午9時30分前結束，也不能有支持者或樂隊加入。

宗教 歷史 衝突 英國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

街頭抗議後…墨西哥43師範學生失蹤12年 數千民眾上街遊行求真相

租金暴漲房客生活無以為繼 馬德里民眾萬人抗議

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

唐獎大師論壇 艾克曼談後現代困境與民主挑戰

相關新聞

工作狂丈夫退休當晚竟收離婚協議書 拆信揭「妻子秘密」癱軟痛哭

原本歡天喜地迎來人生下半場，卻在當晚摔入最殘酷的現實！日本一名奉獻一生給公司的「工作狂」男子，在歡慶退休的當晚回到家中，原想著終於有時間能陪伴妻子，沒想到客廳桌上竟放著一份「離婚協議書」與密密麻麻的信紙。妻子在信中拋出令人心碎的秘密，徹底擊碎了他的退休夢，也揭開了這段表面平靜、實則深藏遺憾的婚姻。

南韓中餐廳被闖入噴漆！疑因店名「習近平」遭鎖定 4陸嫌逃往上海

南韓京畿道盆唐區一家中式餐廳以現任中國國家主席的名字「習近平」當作店名，但這間餐館近日遭人闖入噴漆破壞，據報是一群中國人...

百歲老人不稀奇…德國養老金改革擬提高年齡 2091年70歲才退休

1963年的德國電視新聞上，曾播出一位百歲老人的畫面。畫外音說：「她雖然高齡，卻仍然精神矍鑠，能幫忙做家事。」如今，百歲老人大概上不了新聞了。德國目前有約17000位百歲老人。

街頭抗議後…墨西哥43師範學生失蹤12年 數千民眾上街遊行求真相

墨西哥市數以千計的抗議群眾今天走上街頭，他們身穿紅衣，手持象徵性的棺木遊行，要求政府釐清12年前43名師範學生失蹤的真相

曼谷連日暴雨全市成災區！數千民眾被迫入住避難所 水深及膝行進艱難

泰國首都曼谷連日豪雨引發嚴重水患，多處住家和道路淹水，數千民眾今天清晨在避難所中醒來。截至上午曼谷各運河水位仍高，市府表...

哈利王室身分值錢 1場演講費估達100萬美元

英國哈利王子近期在美國紐約參加多場高知名度會議及慈善活動，品牌專家艾瑞克席佛（Eric Schiffer）表示，憑藉王室頭銜與個人形象，哈利若受邀在私人高端活動發表主題演講，出場費可能接近100萬美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。