豪雨成災印度56死 尼泊爾14死11失蹤

印度及尼泊爾因豪雨和暴風雨肆虐，引發洪水及山崩，迄今造成印度56人死亡，尼泊爾方面14人喪生、11人失蹤，當局今天警告可能還會發生突發性洪水。

路透社報導，印度北部北方邦（Uttar Pradesh）邦救濟專員雅紹德（Hrishikesh Bhaskar Yashod）今天表示，北方邦9月25日至27日上午期間累計降雨66.5毫米。相較之下，正常同期降雨量為7.6毫米。

印度當局正在積水地區展開救援行動，並且發放救濟物資，同時要求官員評估農作物損失並提供補償。

除了56人喪命，這場災害也造成印度方面46人受傷，逾1000棟房屋毀損。

尼泊爾當局警告，全國77個行政區中，有49個可能發生突發性洪水，逾半數行政區面臨高洪水或突發性洪水風險，主要河川及支流水位持續上升。