快訊

青鳥喊在台北演「貍貓換太子」…沈伯洋不贊成傳喊卡 蔣萬安也表態了

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

都自認贏家？《經濟學人》點評川習會真正輸家 耽溺排場優先個人私利

聽新聞
0:00 / 0:00

日檢報名人數暴增 日政府要求研議替代考試

中央社／ 東京27日專電

日本語能力試驗（JLPT）報考人數急遽增加，考試主辦單位營運困難。日媒今天報導，日本文部科學省首度要求全國經認定的日語教育機構，研議採用其他考試作為替代方案。

共同社報導，隨著在日本居留的外國人持續增加，日本政府自去年10月起，針對部分在留資格增設日語能力要求，被認為是JLPT報考人數急遽增加的原因之一。

JLPT是日本具代表性的日語能力測驗，日本政府也將其成績作為判斷外國人日語能力的標準。除了申請在留資格外，JLPT成績也廣泛用於求職及升學等資格審查。考試每年舉辦2次，由日本國際教育支援協會及國際交流基金共同主辦。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，JLPT報考人數持續攀升，全年報考人數以每年數十萬人的規模增加。今年7月舉行的考試，國內外報考人數合計達94萬3671人，創下歷年7月場次新高。

由於報考需求持續增加，主辦單位無法完全因應，今年12月場次也提前截止報名。

報導指出，面對報考人數暴增，文部科學省首度要求全國經認定的日語教育機構，研議活用其他日語能力測驗。

然而，目前只有JLPT能夠對應所有在留資格的日語能力要求，其他考試未必能夠取代。外界指出，日本政府因應措施如果延宕，其影響恐怕會擴大至外國人取得在留資格。

日本 外國人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

116年首波專技醫事人員國考 10月6日開放網路報名

2027年TOEIC測驗日期公布 報名日期較今年多3周

新聞中的公民與社會／從超商開學擴大招募多元人才 看職場平等

美日大規模軍演在即 將首度部署日本長程飛彈

相關新聞

工作狂丈夫退休當晚竟收離婚協議書 拆信揭「妻子秘密」癱軟痛哭

原本歡天喜地迎來人生下半場，卻在當晚摔入最殘酷的現實！日本一名奉獻一生給公司的「工作狂」男子，在歡慶退休的當晚回到家中，原想著終於有時間能陪伴妻子，沒想到客廳桌上竟放著一份「離婚協議書」與密密麻麻的信紙。妻子在信中拋出令人心碎的秘密，徹底擊碎了他的退休夢，也揭開了這段表面平靜、實則深藏遺憾的婚姻。

曼谷連日暴雨全市成災區！數千民眾被迫入住避難所 水深及膝行進艱難

泰國首都曼谷連日豪雨引發嚴重水患，多處住家和道路淹水，數千民眾今天清晨在避難所中醒來。截至上午曼谷各運河水位仍高，市府表...

南韓中餐廳被闖入噴漆！疑因店名「習近平」遭鎖定 4陸嫌逃往上海

南韓京畿道盆唐區一家中式餐廳以現任中國國家主席的名字「習近平」當作店名，但這間餐館近日遭人闖入噴漆破壞，據報是一群中國人...

百歲老人不稀奇…德國養老金改革擬提高年齡 2091年70歲才退休

1963年的德國電視新聞上，曾播出一位百歲老人的畫面。畫外音說：「她雖然高齡，卻仍然精神矍鑠，能幫忙做家事。」如今，百歲老人大概上不了新聞了。德國目前有約17000位百歲老人。

街頭抗議後…墨西哥43師範學生失蹤12年 數千民眾上街遊行求真相

墨西哥市數以千計的抗議群眾今天走上街頭，他們身穿紅衣，手持象徵性的棺木遊行，要求政府釐清12年前43名師範學生失蹤的真相

哈利王室身分值錢 1場演講費估達100萬美元

英國哈利王子近期在美國紐約參加多場高知名度會議及慈善活動，品牌專家艾瑞克席佛（Eric Schiffer）表示，憑藉王室頭銜與個人形象，哈利若受邀在私人高端活動發表主題演講，出場費可能接近100萬美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。