日檢報名人數暴增 日政府要求研議替代考試

日本語能力試驗（JLPT）報考人數急遽增加，考試主辦單位營運困難。日媒今天報導，日本文部科學省首度要求全國經認定的日語教育機構，研議採用其他考試作為替代方案。

共同社報導，隨著在日本居留的外國人持續增加，日本政府自去年10月起，針對部分在留資格增設日語能力要求，被認為是JLPT報考人數急遽增加的原因之一。

JLPT是日本具代表性的日語能力測驗，日本政府也將其成績作為判斷外國人日語能力的標準。除了申請在留資格外，JLPT成績也廣泛用於求職及升學等資格審查。考試每年舉辦2次，由日本國際教育支援協會及國際交流基金共同主辦。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，JLPT報考人數持續攀升，全年報考人數以每年數十萬人的規模增加。今年7月舉行的考試，國內外報考人數合計達94萬3671人，創下歷年7月場次新高。

由於報考需求持續增加，主辦單位無法完全因應，今年12月場次也提前截止報名。

報導指出，面對報考人數暴增，文部科學省首度要求全國經認定的日語教育機構，研議活用其他日語能力測驗。

然而，目前只有JLPT能夠對應所有在留資格的日語能力要求，其他考試未必能夠取代。外界指出，日本政府因應措施如果延宕，其影響恐怕會擴大至外國人取得在留資格。