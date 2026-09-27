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南韓中餐廳被闖入噴漆！疑因店名「習近平」遭鎖定 4陸嫌逃往上海
南韓京畿道盆唐區一家中式餐廳以現任中國國家主席的名字「習近平」當作店名，但這間餐館近日遭人闖入噴漆破壞，據報是一群中國人所為。
韓國前鋒日報（The Korea Herald）報導，京畿道盆唐警察署指出，4位中國男子年紀介於20多歲至40多歲之間，他們在24日凌晨2時40分左右闖入這間餐廳並於店內惡意噴漆，還噴灑疑似農藥物質到食材上。
這些嫌犯戴著口罩與帽子，在餐廳內部進行大約一個小時的破壞行動。
他們犯案後就搭乘計程車前往首爾的住宿處，再前往仁川機場且離開南韓。相關當局官員透露，據信他們已經逃往中國煙台市和上海市。
南韓警方計劃跟相關當局展開跨國司法合作，全力追查嫌疑人。
調查人員表示，這家餐廳可能因店名而成為鎖定目標。
餐廳老闆告訴當地媒體，近幾個月頻頻有人打來電話或登門造訪，都是要抗議餐廳的名字。
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