百歲老人不稀奇…德國養老金改革擬提高年齡 2091年70歲才退休

（德國之聲中文網）1963年的德國電視新聞上，曾播出一位百歲老人的畫面。畫外音說：「她雖然高齡，卻仍然精神矍鑠，能幫忙做家事。」如今，百歲老人大概上不了新聞了。德國目前有約17000位百歲老人。

德國人越來越長壽：1960年，德國人領取退休金平均9.9年。2025年則已達到20.7年。

德廣聯9月27日的一篇報道寫道，與此同時，少子化加劇了養老金面臨的挑戰。1960年，每一位退休者對應3.70位仍在繳納退休金的德國人。目前的這一比例則僅為1:2。到2035年，甚至可能降到1:1.7。

今年初，德國政府委托的一個養老金委員會建議，逐漸提高退休年齡，大概每十年往後推遲半年。大致上，這意味著2051年的退休年齡為68歲，2091年可能要70歲才能退休。

德廣聯的報道寫道，此外，該養老金委員會還提議，為了「增收」，將自由職業者以及議員納入繳費者的隊伍。再就是，將部分繳納的養老金在證券市場上投資。

一個激辯的爭議點：63歲提前退休的規定是否應取消

養老金委員會提議，取消現有的63歲可提前退休的規定。這一規定是2014年德國勞工部長納勒斯（Andrea Nahles，社民黨）指定的。按照該規定，雇員繳費滿45年後，可提前於63歲退休。其實，由於目前的常規退休年齡已經提高到了67歲，提前退休的最早年齡也已提高到了64.5歲。

德廣聯報道寫道，2014年引入該規定，是為了減輕那些重體力勞動者的負擔。不過，如今每年新進入退休年齡的人群中，已有近三成是按照這一規定提前退休的。數據顯示，2025年新增退休者為925865人，其中按「63歲可提前退休」規定的為262361人。其中不少人是退休金較高者：2025年提前退休者的平均退休金是每月1677歐元。而德國總體平均退休金是1196歐元。

如果取消這一規定，政府可以節省一大筆錢。因此，目前專家的建議是，滿足條件的人仍然可以提前退休，但如果是提前兩年的話，領取的退休金要少7.2%。

根據德廣聯的報導，統計數據顯示，繳納養老金滿45年、提前兩年退休的德國人，目前的平均退休金額是1677歐元，少7.2%的話，將是1556歐元。不過，失去勞動能力者不受影響。

（ARD）

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