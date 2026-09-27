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街頭抗議後…墨西哥43師範學生失蹤12年 數千民眾上街遊行求真相
墨西哥市數以千計的抗議群眾今天走上街頭，他們身穿紅衣，手持象徵性的棺木遊行，要求政府釐清12年前43名師範學生失蹤的真相。
法新社等媒體報導，來自墨西哥阿約欽納帕（Ayotzinapa）師範學院的學生，2014年9月26日從格瑞羅州（Guerrero）前往墨西哥市參加抗議活動，卻在伊瓜拉鎮（Iguala）遭當地警方攔查，之後爆發數小時的街頭衝突，造成6人死亡，43人下落不明。
檢方最初表示，警察將這43名師範學生交給販毒集團的殺手，殺手將他們殺害後焚屍，並把遺骸棄置在河中。
然而，獨立人權專家駁斥了政府的調查結論，這起懸案仍是墨西哥國際聲譽上的污點。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）經常與失蹤者家屬會面，在檢察總長辦公室對相關證據進行詳盡審查後，預計薛恩鮑姆將於28日就該案的最新進展提交報告。
墨西哥目前有超過13萬4000人被列為失蹤人口。
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