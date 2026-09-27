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雅加達拚改善空污 2030年公車全面電動化

中央社／ 雅加達27日專電

印尼首都雅加達長期面臨空氣污染問題，省政府今天表示推動公共運輸電動化，目標2030年讓雅加達快捷專線巴士（TransJakarta）車隊全面電動化，並持續拓展捷運、輕軌及公車路網，盼降低私人車輛使用及交通排放。

依雅加達省政府最新資料，南雅加達測量點前30天中，有21天空氣品質達「不健康」等級，細懸浮微粒PM2.5平均濃度約每立方公尺92.3微克，可能增加呼吸道感染及其他健康風險。

雅加達快捷專線巴士資料統計，目前營運車隊超過4700輛，其中500輛為電動巴士，每天提供約150萬人次旅運服務。印尼媒體「點滴網」（Detik）今天報導，雅加達省政府交通局長布迪（Budi Awaludin）表示，政府目標2030年將巴士擴增至約1萬輛，屆時全數車隊都將電動化。

省政府統計，交通運輸占首都直接溫室氣體排放量約52%，因此將交通列為減排重點，目標2030年減少30%溫室氣體排放，並希望2045年大眾運輸占整體交通比率達55%。

在公車電動化之外，大眾運輸網絡也持續拓展。雅加達輕軌（LRT Jakarta）9月已延伸至南區的曼加拉（Manggarai）車站，雅加達捷運（MRT Jakarta）預計明年延伸至國家紀念碑（Monas），藉此加強不同運輸系統間的轉乘。

大雅加達地區（Jabodetabek）是以雅加達為核心，周邊茂物（Bogor）、德博（Depok）、唐格朗（Tangerang）及勿加西（Bekasi）等城市與首都通勤往來密切。雅加達省長阿農（Pramono Anung）日前表示，每天超過400萬人進出雅加達，主要集中在上下班尖峰時段。

他說，目前雅加達大眾運輸系統的連結率已達約93%，涵蓋捷運、輕軌、雅加達快捷專線巴士、跨區公車及通勤鐵路等；目前搭乘公共交通的民眾占比仍低於30%，省政府希望持續完善相關服務，讓民眾有更多選擇。

雅加達 空污 公車

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