印度與尼泊爾暴風雨肆虐 至少19死10失蹤

印度與鄰國尼泊爾當局表示，印度部分地區及尼泊爾因豪雨和暴風雨肆虐，引發洪水及山崩，至少19人喪生、10名工人失蹤，河流水位已升至警戒線以上。

路透社報導，印度北方邦（Uttar Pradesh）當局昨天發表聲明指出，過去48小時期間，北方邦有15人死亡、5人受傷，另有117棟房屋受損。

豪雨和暴風雨侵襲北方邦63個行政區，截至昨天為止的24小時內，當地降雨量達正常值的19倍。

尼泊爾巴格隆縣（Baglung）最高階文官艾查里亞（Krishna Prasad Acharya）表示，當地尼西科拉村（Nishi Khola）發生山崩，一棟民宅遭掩埋，導致4人喪命，死者包括3名兒童及1名女子，事發時屋內居民正在睡覺。

尼泊爾官員指出，該國北部馬南縣（Manang）希姆隆峰（Himlung Himal）基地營遭雪崩掩埋，造成10名尼泊爾工人失蹤。

希姆隆峰海拔7126公尺，這些工人當時正在為外國登山客搭設帳篷，雪崩發生時登山客並不在場。