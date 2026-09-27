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工作狂丈夫退休當晚竟收離婚協議書 拆信揭「妻子秘密」癱軟痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名「工作狂」男子，在歡慶退休的當晚回到家中，竟收到妻子的「離婚協議書」。圖／AI生成
日本一名「工作狂」男子，在歡慶退休的當晚回到家中，竟收到妻子的「離婚協議書」。圖／AI生成

原本歡天喜地迎來人生下半場，卻在當晚摔入最殘酷的現實！日本一名奉獻一生給公司的「工作狂」男子，在歡慶退休的當晚回到家中，原想著終於有時間能陪伴妻子，沒想到客廳桌上竟放著一份「離婚協議書」與密密麻麻的信紙。妻子在信中拋出令人心碎的秘密，徹底擊碎了他的退休夢，也揭開了這段表面平靜、實則深藏遺憾的婚姻。

據日媒《日刊SPA》報導，60歲的中村先生（化名）自泡沫經濟時期入職汽車經銷商，一生勤奮工作，32歲便順利買房。為了業績與招待客戶，他常年加班喝到半夜，與在家從事翻譯工作的妻子美咲（化名）雖然同住一個屋簷下，卻幾乎沒有溝通。原本他打算利用退休後的閒暇時光彌補妻子，人生卻給了他重重一擊。

退休當晚，同仁與老客戶為中村舉辦了隆重的歡送會。當他懷著微醺且欣喜的心情回到家時，卻發現平時早已熄燈的客廳燈火通明，桌上赫然擺著一個白色信封，裡面正裝著離婚協議書與一封手寫信。原本有些醉意的中村瞬間清醒，心中預感不妙，而信紙上寫下的內容，更是讓他當場崩潰癱軟在地、痛哭失聲。

信中美咲痛心寫道：「恭喜你退休。很抱歉在喜慶時刻提起，但我最近身體不適去檢查，已被診斷出胰臟癌第四期，時日不多了。希望你能離婚開始新生活，我已經沒有未來與希望。」美咲選擇默默獨自承受絕症折磨，為了不拖累丈夫才提出離婚。悔恨萬分的中村意識到是自己的忽視導致沒能早點發現妻子異狀，當夜立刻搭乘計程車狂奔至妻子靜岡老家尋人。

隔日清晨，中村順利從妻子姐姐手中拿到醫院地址，趕往大學附屬醫院的病房。當他輕輕拉開病床圍簾，看著孤零零躺在病床上瘦弱的妻子，忍不住緊緊握住她的手流下眼淚。中村當場決定把自己的全部退休金砸在妻子的醫療費用上，懇求能陪她一起對抗病魔，而美咲最終也輕輕點頭答應。

這起在退休之夜揭開的辛酸秘密，讓中村徹底頓悟了家庭的意義，儘管妻子的病情與未來仍未可知，但他下定決心要用盡餘生所有的時間與資源，陪妻子走完人生最後一段路，不讓這份遲來的愛再留遺憾。

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