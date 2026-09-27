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曼谷連日暴雨全市成災區！數千民眾被迫入住避難所 水深及膝行進艱難

中央社／ 曼谷27日綜合外電報導
泰國首都曼谷連日豪雨引發嚴重水患，多處住家和道路淹水，數千民眾今天清晨在避難所中醒來。 法新社
泰國首都曼谷連日豪雨引發嚴重水患，多處住家和道路淹水，數千民眾今天清晨在避難所中醒來。 法新社

泰國首都曼谷連日豪雨引發嚴重水患，多處住家和道路淹水，數千民眾今天清晨在避難所中醒來。截至上午曼谷各運河水位仍高，市府表示相關單位正在加快排水工作。

法新社報導，泰國向來多雨，9月更是雨季高峰，但曼谷居民表示，今年降雨情況似乎格外嚴重。根據泰國氣象局資料，從24日迄今，曼谷一些區域累積雨量超過330毫米。

曼谷約有5萬2000戶家庭受到水患影響，市府因此宣告全市為災區。根據當局最新說法，已有接近4900人撤離至避難所。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）在臉書（Facebook）直播中表示，市區內仍有數條道路淹水，提醒市民避免不必要外出。

法新社記者在曼谷東區目擊1間雜貨店的停車場有些地方水深及膝，行人在混濁的積水中艱難前行，他們把財物裝進塑膠盆裡隨身漂浮帶走。

現年44歲的曼谷上班族柯辛（Kosin Nilset）住在市區外圍的普瑞姆普拉孔恩（Prem Prachakorn）運河旁，他今天上午告訴法新社：「我們家泡在水裡大約30小時。這次的水位比2011年的大水還高。」

2011年泰國遭到大規模豪雨侵襲，全國各地出現洪水災情，合計造成500多人喪生，數百萬戶住宅受損。

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