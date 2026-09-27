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沙烏地利雅德學校改採遠距上課1周 當局未說明原因

中央社／ 利雅德27日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的家長今天收到各校寄發的電子郵件，通知未來1週改採遠距上課。據報導這項安排是根據沙烏地當局的指示實施。

法新社看到的2封電郵都寫道：「我們剛接獲沙烏地當局通知，學校整週都必須停課。」

當局並未說明具體原因，但此舉適逢波斯灣地區緊張情勢升級，伊朗支持的葉門「青年運動」（Houthi）幾乎每天都對沙烏地發動攻擊。

居住在利雅德、要求匿名的1名家長告訴法新社，「當一項決定影響整個學校，而且持續一整週，家長理應獲得清楚說明，也應知道背後原因。」

上述通知發布的前一天，沙烏地領導的聯軍表示，已攔截向沙烏地發射的無人機和彈道飛彈。青年運動自7月以來持續升高對沙烏地的攻擊，當時重新爆發的敵對行動打破持續多年的停火，也使葉門捲入更廣泛的中東戰事。

聯合國安全理事會（United Nations SecurityCouncil）先前譴責青年運動對沙國的攻擊不斷升級，已造成「包括婦女和兒童在內的平民」受傷。

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