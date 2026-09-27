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不滿聲音遭AI複製 日本聲優津田健次郎提告TikTok

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本知名動畫配音員津田健次郎將TikTok告上法庭，指控TikTok發布的影片使用人工智慧（AI）仿造他「渾厚」的男中音聲線，法院預定於30日宣判。圖／截自AND STIR官方網站
日本知名動畫配音員津田健次郎將TikTok告上法庭，指控TikTok發布的影片使用人工智慧（AI）仿造他「渾厚」的男中音聲線，法院預定於30日宣判。圖／截自AND STIR官方網站

日本知名動畫配音員津田健次郎將TikTok告上法庭，指控TikTok發布的影片使用人工智慧（AI）仿造他「渾厚」的男中音聲線，法院預定於30日宣判。

法新社報導，全球演藝人員日益擔心AI仿造聲音的問題，這股威脅也衝擊日本歷史悠久的動漫產業。在日本，配音員有時受到粉絲追捧的程度，甚至不亞於他們所配音的角色。

津田健次郎因為「咒術迴戰」及「遊戲王」等知名系列作品獻聲而廣為人知，他提起的訴訟被認為是日本首宗旨在保護個人聲音特徵，免受AI複製侵害的案件。

津田健次郎要求TikTok下架一系列影片，這些影片使用獨具「深沉」且「渾厚」特色的旁白聲音。這名55歲的配音員表示，這聲音絕對非他莫屬。

根據法新社取得的法庭文件，TikTok平台辯稱該聲音僅為「一般男聲」，並認為外界聲稱其與津田健次郎聲音相似，充其量只是主觀認定。

日本演員工會（Japan Actors Union）專務理事佐佐木優子接受法新社採訪時表示，演員的聲音是「歷經多年嚴格訓練與師徒學習的成果」，才能磨練出這項才能。

佐佐木優子說：「這是我們投入大量時間與金錢，不斷精進的成果，我們全心全力支持津田健次郎。」

涉案影片由一個匿名帳號發布，該帳號的個人頭像酷似津田健次郎曾配音的「咒術迴戰」角色。

這些影片結合圖片以及疑似由AI生成的語音，內容多為都市傳說、神秘現象與陰謀論。

訴狀指出，該帳號粉絲數一度突破20萬，每月預估可帶來超過50萬日圓（約新台幣10萬元）收益。

TikTok 日本 聲優

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