日本旅展飄台灣茶香 東洋大學講座分享台日茶飲文化

日本旅展在東京國際展示場登場。東洋大學國際觀光學部26日於展區舉辦「台灣茶講座」及品茶活動，結合學生研究發表、台灣茶專業解說與實際試飲，帶領日本民眾從香氣、風味及文化背景等不同面向認識台灣茶。

活動邀請參與台灣茶飲品牌HAPPY LEMON在日本展店、以台灣茶講師身分舉辦多場講座及演講的林太一，與東洋大學國際觀光學部學生共同分享台灣茶及台日飲料文化。

這場台灣茶講座的發想，源自東洋大學學生造訪台灣時，在當地飲料店品茶的經驗。台灣街頭隨處可見各式飲料店，除了烏龍茶、紅茶和綠茶，也有大量以不同茶葉、配料及調味方式製作的飲品，茶飲已經融入民眾的日常生活。

學生對台灣飲料店豐富的選擇，以及台灣與日本飲料文化的差異產生興趣，返日後進一步研究兩地的茶飲習慣。活動現場，學生說明企畫形成的背景，並分享日本消費者偏好的茶飲種類、日本點心與台灣茶的搭配方式，以及實際進行研究和驗證後的成果。

林太一在講座中介紹綠茶、烏龍茶及紅茶等不同茶類，並說明台灣茶的一大特色，在於茶葉的發酵，也就是氧化程度，以及烘焙程度的不同，會進一步影響茶湯的香氣、色澤和滋味。

他在接受中央社訪問時，以高山烏龍茶、金萱烏龍茶、鐵觀音、東方美人茶及紅茶為例，介紹不同茶品特色與品飲方式。台灣茶的風味不只取決於茶樹品種，產地、海拔、氣候、發酵程度及製作工法等因素，也會形成各具特色的香氣與口感。

活動中也介紹位於台灣南投的HAPPY LEMON自有茶園，以及當地栽種、人工採摘的金萱烏龍茶。透過茶園環境和茶葉特色的說明，讓參加者了解一杯台灣茶從栽種、採摘、製作到沖泡的完整過程。

現場並準備金萱烏龍茶與東方美人茶，讓參加者搭配日本點心試飲。金萱烏龍茶香氣清新、口感柔順，東方美人茶則帶有較為鮮明的果香與蜜香。2款風味不同的台灣茶與日本點心結合，讓參加者比較茶湯與甜味之間的變化，也以更貼近日常生活的方式感受台灣茶。

這場活動將學生的研究成果、講師的專業解說及實際品茶體驗結合在一起，讓參加者在輕鬆的氣氛中，認識台日茶文化的差異與共通之處，也展現台灣茶作為觀光及文化交流媒介的可能性。