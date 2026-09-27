租金暴漲房客生活無以為繼 馬德里民眾萬人抗議

數萬民眾今天在馬德里遊行，抗議本周一名87歲婦人被迫遷離長期所租的公寓。民眾要求政府加強保障房客權益，更有部分示威者在市中心太陽門廣場紮營抗議。

法新社報導，住在馬德里的瑪麗卡門．阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）23日遭警方破門並被抬上擔架。她被迫離開長期所租公寓的畫面，讓西班牙的住房危機再度成為明年大選前的焦點。

民眾走上街頭呼籲政府採取措施，抑制持續上漲的房租，同時提高驅離房客的門檻。

集會現場一面標語寫著：「你可能就是下一個瑪麗卡門。」

政府當局估計參與抗議的人數約2萬5000人，但主辦的馬德里房客聯盟（Madrid Tenants' Union）表示，參與人數逾30萬。

房客聯盟在聲明中表示，集會結束後，部分社運人士在市中心太陽門廣場（Puerta del Sol）搭起抗議營地，呼籲民眾集結。

房客聯盟在X平台發文：「我們再也受不了。要嘛租屋制度垮台，要嘛政府垮台。」

馬德里自治區政府前的廣場搭著約十幾頂帳篷，四周聚集著數千名抗議民眾，警方在一旁戒備觀察。

根據聯盟資料，房地產公司收購物業後，將租金調漲275%，成為每月2650歐元（約新台幣9萬8000元）。阿巴斯卡爾無法負擔，被迫離開她居住70年的公寓。

阿巴斯卡爾如今成為西班牙住房危機的象徵，她曾在遊行展開前數小時透過網路，呼籲西班牙民眾參與抗議。

阿巴斯卡爾遭驅離後身心俱疲，在醫院接受治療。她在院內表示：「希望我的遭遇能發揮作用，讓這種事不會再發生在其他人身上。」

阿巴斯卡爾在由房客聯盟發布的影片中補充：「我希望這能鼓勵大家挺身抗爭，協助修改那些讓我遭驅離的法律。」

目前與母親同住的抗議者奧蒂嘉（Enrique Ortega de Miguel）表示，西班牙住房市場「極度惡劣」。

這名38歲的平面設計師今天稍早說：「要找到負擔得起的住處已很辛苦，找到後又活在隨時可能被趕走的恐懼中。」

已退休的阿爾內多（Maricarmen Arnedo）則表示，年長者被迫搬離自己的家，「年輕人卻無法搬離父母的家」。

這名76歲的婦人補充：「我們希望房價與租金能下降，因為我已受夠幫我53歲的兒子洗內褲。」

自阿巴斯卡爾遭驅離後，社會黨籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）持續面臨全國有關住房議題的抗議。

政府預計在下次內閣會議，通過一套稱為「瑪麗卡門」的行政措施，內容包括自動續約，以及進一步限制驅離房客的條件。

不過，由於桑傑士政府在國會並未掌握多數席次，這套措施能否過關仍屬未知。

今年稍早一項類似法案已遭否決，但瑪麗卡門的案例，已增加各政黨面對此問題的壓力。

西班牙銀行（Bank of Spain）根據需求與新建住宅之間的落差估計，這個約5000萬人口的國家，目前住宅短缺70萬戶。

分析人士表示，西班牙公共住宅稀少，加上觀光及移民帶動人口成長，內部需求增加，租金也隨之水漲船高。