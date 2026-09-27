搭機千萬別空腹！空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

出國搭機前，不少旅客常因行程緊湊抽不出時間用餐，或是打算等起飛後再享用機上餐點。然而，專業營養師示警，空腹登機不僅會大幅消耗體力、專注度與情緒耐心，若遇上亂流導致客艙服務被迫中斷，更可能陷入長時間挨餓的窘境。空服員更透露，航程中處理過的緊急醫療狀況中，竟然有近半數源於乘客在登機前未攝取足夠水分與食物，嚴重者直接在客艙內失去意識暈倒。

據《EatingWell》報導，一名美國西南航空資深空服員指出，在機艙內所協助處置的乘客突發醫療事件中，約有半數案例追溯原因，都與旅客登機前缺乏充足的進食與補水直接相關，其中更不乏高空暈眩、昏厥送醫的狀況。專家分析，長途差旅對身體代謝是不小的考驗，若平時容易有血糖偏低、容易緊張焦慮或體質易暈機者，空腹登機更容易引發強烈不適。此外，雖然航空公司大多備有餐飲，但航程受天候影響甚鉅，一旦遭遇不穩定氣流或連續亂流，組員必須以飛安為優先立刻停止推車服務，空腹乘客恐面臨數小時無法取得任何熱食點心的窘況。

營養師表示，旅程當天的飲食，最好從抵達機場、尚未登機前就著手進行。在極度飢餓的狀態下乘坐飛機，除了使人注意力渙散、耐性下滑，還會讓身心處於緊繃狀態，在飛行過程中難以真正放鬆休息。建議優先挑選富含優質蛋白質、健康脂肪與膳食纖維的餐食，這類組合消化時間較長，能提供穩定的飽足感與血糖釋放，同時避免腹部因暴飲暴食而過度撐脹不適；若轉機或登機時間倉促，也可在航廈購買便於攜帶的輕食帶上飛機，或自備結合碳水化合物、蛋白質與脂肪的隨身小點心，依航程飢餓感隨時補充電力。

空服員提醒，由於機艙環境相對乾燥，全天都應維持主動補水習慣，別等到口乾舌燥才喝水，建議自帶空水瓶通過安檢後在登機門附近裝滿水帶上機；候機空檔也可把握時間在航廈走動散步，提振精神並促進全身循環，飛行途中長時間維持同一個坐姿容易阻礙血液回流，建議在座位上定時活動雙腳。最後，繁忙機場的客機在後推與停機坪滑行時，等待起飛的時間大多難以掌控，登機前先上洗手間，能有效避免等待起飛期間因無法離座引發的憋尿不適。