颶風波洛降為4級並持續減弱 預計28日登陸墨西哥

氣象預報人員表示，颶風波洛（Polo）今天降為4級並遠離墨西哥太平洋海岸，但它將再度轉向，預計28日登陸南下加利福尼亞州（Baja California Sur）。

路透社報導，根據美國國家颶風中心（National Hurricane Center）資料，波洛今天下午位於墨西哥度假小鎮卡布聖盧卡斯（Cabo San Lucas）西南約531公里，最大持續風速達每小時233公里，暴風正以每小時14公里的速度向西北移動。

美國國家颶風中心，今天將波洛從最高級別的5級調降為4級。

私人氣象預報機構AccuWeather指出，波洛將逐漸減弱，預計以2級颶風的強度侵襲下加利福尼亞州。它的登陸地點將遠離人口稠密地區，但附近仍有拉斯巴蘭卡斯（Las Barrancas）等小鎮。

AccuWeather指出，波洛登陸24小時後，預計在墨西哥西北大陸沿岸第2度登陸，可能為南下加利福尼亞州、西納羅亞州（Sinaloa）、索諾拉州（Sonora）及奇瓦瓦州（Chihuahua）部分地區，帶來危及生命的洪災。

波洛本週在墨西哥太平洋沿岸帶來豪雨強風，迫使當地民眾疏散、港口關閉並停課。在度假小城聖荷西卡波（San Jose del Cabo），由於大浪與危險海況，警方昨天已禁止民眾進入海灘。

美國國家颶風中心表示，28日下午，從下加利福尼亞州的尤金尼亞角（Punta Eugenia）到聖塔菲（SantaFe）一帶，可能出現颶風等級的惡劣天氣。

美國國家颶風中心表示，波洛預計將為南下加利福尼亞州部分地區，帶來10至20公分雨量，部分地區最高可達25公分，恐引發洪水與土石流，以及可能危害生命的海浪、離岸流及水災。