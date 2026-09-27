數百人米蘭示威 籲時裝週全面禁用皮草

法新社攝影記者目擊，數百人今天在米蘭時裝週期間上街抗議，反對時尚產業使用動物皮草。

法新社報導，示威者高舉「時尚受害者」（FashionVictims）、「牠們的生命比你的衣服更有價值」（Their Lives Are Worth More Than Your Outfit）等標語，呼籲米蘭時裝週主辦單位全面禁用皮草。

倫敦和紐約時裝週已禁止在伸展台上使用皮草，但米蘭目前僅鼓勵品牌避免使用皮草。

「廢除皮草貿易聯盟」（Coalition to Abolish the FurTrade，CAFT）呼籲米蘭時裝週主辦單位全面禁止在時裝秀中使用皮草。

目前包括亞曼尼（Armani）、普拉達（Prada）和Dolce & Gabbana等時尚大牌皆已拒絕使用皮草。不過，仍有一些義大利知名品牌例外，例如隸屬法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）的凡迪（Fendi）。

動保倡議人士經常在米蘭時裝週期間發起抗議行動，批評為取得皮草而飼養動物的殘酷做法，以及動物面臨的惡劣飼養條件。

近年來，全球時尚產業使用皮草的情況已大幅減少，原因包括社會更加重視動物福祉、消費者習慣改變，以及人造皮草等合成替代品問世。